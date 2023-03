Entrevue

Le polyvalent comédien Steve Laplante

Depuis plus de 2 décennies, on peut le voir au théâtre, à la télévision et au cinéma, il a accumulé des dizaines de nominations aux Gémeaux comme interprète mais aussi comme auteur. On reçoit le comédien Steve Laplante qui vient notamment nous parler de la populaire série « Léo ».

