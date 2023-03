Les 5 meilleurs sacs de golf chariots sur le marché

Les sacs de golf sont parmi les accessoires de golf les plus importants qui composent l’équipement global d’un golfeur. Voici notre TOP 5 des meilleurs sacs de golf pour chariot en prévision de la saison qui se pointe à l'horizon.

Contrairement à d’autres accessoires, le sac de golf est un indispensable à posséder, car il est le seul moyen de transporter efficacement vos clubs tout au long du parcours de golf.

Il existe trois types de sac de golf et ils ont chacun leur avantage et leur utilité spécifique : les sacs souples, les sacs trépieds et les sacs chariots dont il est question dans cet article.

Le sac de golf pour chariot est un excellent choix pour les golfeurs qui souhaitent utiliser ou qui utilisent déjà un chariot de golf. Ce dernier est spécialement conçu pour être accroché à un chariot ou à l’arrière d’une voiturette de golf. Ce type de sac dont la taille et la profondeur offre beaucoup d’espace de stockage.

TOP 5 des meilleurs sacs de golf

Conçu pour fonctionner de manière optimale sur un chariot, ce sac de golf est l'un des meilleurs vendeurs actuellement. Si vous cherchez un sac pour chariot, ce modèle est tout indiqué en raison de ses nombreuses caractéristiques pratiques.

Il est composé de 14 compartiments et de 13 poches pour ranger les bâtons et accessoires. Il est aussi muni d’un porte-parapluie, d’un porte-serviette et d’un porte-gant.

Courtoisie Amazon

Prix : 436,33 $ sur Amazon

Robuste et facile à déplacer avec deux poignées de levage, le sac Pioneer arbore un haut spacieux à 15 compartiments et 14 pochettes généreuses, dont une grande poche isotherme doublée.

Fabriqué à partir de polyester de haute densité, le sac Pioneer couvre tous vos besoins.

Courtoisie Golf Town

Prix (en rabais) : 314,49 $ chez Golf Town

Le sac de golf Cart 14 possède un design léger et symétrique avec ses 11 poches accessibles au chariot. Cela vous offre un meilleur rangement et une plus grande commodité sur le parcours de golf.

Courtoisie Titleist

Prix : 339,99 $ sur Amazon

Ce sac de marque Callaway porte l’organisation et la compatibilité à un niveau supérieur. Le sac ORG 14 s’intègre à la plupart des chariots à main modernes et offre une marche sécuritaire grâce à ses deux courroies de chariot à main et un espace pour insertion de la courroie du chariot.

Les poches remaniées comprennent une poche à accès rapide, un poche isotherme isolée et des poches pour vêtements pratiques. Le sac ORG 14 fournir tout le rangement et l’organisation dont vous avez besoin pour jouer un 9 ou un 18 trous.

Courtoisie Golf Town

Prix : 419,99 $ chez Golf Town

Conçu pour le golfeur passionné qui préfère rouler son sac, ce modèle a tout pour plaire! Chaque détail du sac de golf LUX XV a été conçu pour optimiser le rangement.

La partie supérieure à 15 compartiments comprend un grand compartiment dédié au putter, des séparateurs sur toute la longueur et des poignées de transport sur les côtés.

Courtoisie Vessel Golf