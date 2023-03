Voici les 5 anges gardiens qui veillent sur vous en avril

Selon le jour de leur naissance, les personnes qui sont nées entre le 1er et 30 avril sont sous la protection de cinq anges gardiens, soit Elemiah, Mahasiah, Lelahel, Achaiah et Cahetel. Découvrez le pouvoir des anges gardiens du mois d'avril.

Selon certaines croyances, tous les humains seraient sous la protection d'anges gardiens, assignés à la naissance. Ces êtres célestes auraient pour mission de veiller sur nous, en nous aidant à devenir la meilleure version de nous-mêmes, tout au long de notre vie.

Mais, le rôle des anges gardiens serait beaucoup plus vaste. Ils nous protègeraient des dangers et des obstacles qui pourraient nous empêcher d'atteindre notre but, et ce, en nous envoyant des signes et messages discrets. La présence des anges gardiens nous aiderait aussi à découvrir notre destinée.

Quels sont les anges gardiens du mois d'avril?

1. L'ange Elemiah protège les personnes nées entre le 5 et 9 avril.

L'ange gardien Elemiah est reconnu pour son esprit d'initiation. Pour Elemiah, le succès passe par l'action. Cet ange gardien vous aide à simplifier vos prises de décision et à élaborer des plans d'action concrets afin que vous puissiez accéder à la réussite professionnelle. Avec lui à vos côtés, vous serez amenés à faire preuve de courage et de créativité. Elemiah préconise les relations harmonieuses et équilibrées.

2. L'ange Mahasiah protège les personnes nées entre le 10 et 14 avril.

L'ange gardien Mahasiah est reconnu pour sa facilité d'apprentissage, notamment dans le domaine des langues et des communications. Pour Mahasiah, ce sont les plaisirs simples, qui lui font dire qu'il a réussi sa mission de vie. Grâce à son énergie, cet ange gardien vous aide à faire la paix avec les erreurs du passé, à regarder vers l'avant, mais surtout il vous aide à vous améliorer.

3. L'ange Lelahel protège les personnes nées entre le 15 et 20 avril.

L'ange gardien Lelahel est reconnu pour ses dons de guérison. Pour Lelahel, une vie remplie est une vie remplie d'amour. Éloquent, Lelahel maîtrise l'art de la parole. Il vous aide à vous exprimer avec clarté et précision. Il vous offre aussi une vision différente, qui vous permet d'embellir la vie, la vôtre et celles des autres. Grâce à lui, la beauté prend toutes ses formes.

4. L'ange Achaiah protège les personnes nées entre le 21 et 26 avril.

L'ange gardien Achaiah est reconnu pour sa capacité à patienter. Pour Achaiah, les périodes d'attente, de réflexion et d'introspection sont la clé d'une vie épanouie. Il vous aide à aborder les situations avec une certaine lenteur, surtout celles qui sont plus complexes ou difficiles à traverser. Il a un intérêt marqué pour les apprentissages et la résolution de problèmes. Grâce à lui, il vous est plus facile de découvrir les grandes vérités.

5. L'ange Cahetel protège les personnes nées entre le 27 et 30 avril.

Puisqu'il est le grand patron des quatre éléments, soit la terre, l'eau, le feu et l'air, l'ange gardien Cahetel est reconnu pour sa capacité à générer l'abondance. Il n'a pas peur du travail acharné et il mène une vie active. Grâce à lui, les récoltes sont abondantes et les terres sont fertiles. Cahetel soutient également la grossesse et l'accouchement.