Après avoir fait fondre notre coeur, Harley est prêt à être adopté par une nouvelle famille

Chaque semaine, la SPCA de Montréal accueille des animaux, perdus, abandonnés ou maltraités. Une fois qu'ils ont reçu les bons soins de l'équipe vétérinaire, ils se mettront à la recherche d'une famille bienveillante, prête à leur offrir une nouvelle vie. C'est le cas d'Harley, un chien âgé qui a fait fondre le coeur de toute l'équipe de la SPCA de Montréal.

HARLEY, UN VIEUX BÉBÉ D’AMOUR, SOUHAITE TROUVER REFUGE CHEZ VOUS

Le bon Harley, 12 ans, que tout le monde ADORE au refuge, est à la recherche d’une famille aimante pour profiter d’une douce retraite bien méritée.

Harley a été confié à la SPCA de Montréal car son ancienne famille n’avait plus de temps à lui accorder. Depuis qu’il est au refuge, il interagit gaiement avec les autres chiens et l’ensemble des bénévoles! Sa sociabilité et sa gentillesse ont conquis le cœur de tout le monde à la SPCA.

Ce toutou d’âge vénérable est à la recherche d’un endroit qui compte peu d’escaliers et où il pourra relaxer. Harley est tranquille dans la maison, mais il aime aussi beaucoup faire de courtes promenades et renifler tout ce qui se trouve sur son chemin. C’est un parfait compagnon pour se reposer sur le divan et se balader tout doucement.

La solitude est très difficile à supporter pour Harley. Sa famille devra lui apprendre à rester seul de façon graduelle et l’aider dans son apprentissage en utilisant des techniques de renforcement positif. Étant donné son âge avancé, des suivis vétérinaires réguliers sont à prévoir pour évaluer son état de santé.

Harley a besoin d’une famille capable de lui offrir une routine stable et un environnement paisible. Êtes-vous celle-là? Laissez-vous charmer par sa belle tête et ses yeux si doux.

Vous pouvez rencontrer Harley à la SPCA de Montréal pendant les heures d’ouverture du service des adoptions ! Pour obtenir l’adresse du refuge et en connaître les heures d’ouverture, visitez le www.spca.com.