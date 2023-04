[RECETTE] Découvrez cette savoureuse salade-repas printanière et préparée par Jonathan Garnier

Qui dit printemps, dit vent de fraîcheur et de renouveau ! Après un hiver de cocooning et de plats mijotés, vous avez probablement envie de miser sur des aliments à la fois frais et nutritifs pour entamer la belle saison du bon pied... et en pleine santé !

Pour vous inspirer, le chef Jonathan Garnier s’est rendu chez Avril afin de faire le plein de produits sains, naturels et biologiques, pour vous concocter une succulente salade-repas et rassasiante, mettant en vedette les micropousses biologiques cultivées par la chaîne québécoise de supermarchés santé et d’autres produits de sa marque maison. Voici comment réaliser la recette !

Salade de brocoli et tofu fumé

Portions : 4 | Préparation et marinade : 25 minutes | Cuisson : environ 25 minutes

Ingrédients

Préparation

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

Dans un bol, mélanger la moutarde, le jus de lime, le sucre, les cubes de tofu et laisser mariner, 15 minutes.

Dans une poêle chaude, faire sauter les cubes de tofu dans un peu de gras, 5 minutes, tout en remuant.

Retirer du feu et réserver.

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d’un tapis en silicone, répartir le brocoli, ajouter 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive, un peu de sel et de poivre et laisser cuire au four, 20 minutes, le temps d’obtenir une légère coloration.

Laisser refroidir.

Entre temps, dans un bol contenant les grains de couscous, ajouter 250 ml (1 tasse) d’eau bouillante, un peu de sel, couvrir et laisser reposer, 5 minutes.

À l’aide d’une fourchette, égrainer le couscous.

Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le vinaigre balsamique, le tahini, du sel et du poivre.

Ajouter ensuite les sommités de brocoli, les raisins, les amandes, le tofu, le couscous, les micropousses de brocoli, les pousses de radis et mélanger. Vérifier l’assaisonnement.

Tout sur les micropousses

Si on les connait surtout comme éléments décoratifs ou comme garnitures sur les entrées et les tartares servis au restaurant, les micropousses (des semences trempées, plantées sur terreau et qui poussent à la lumière) peuvent apporter beaucoup à votre cuisine de tous les jours !

En plus d’être de véritables mines d’or de nutriments, elles sont une excellente façon d’ajouter plus de verdure à votre alimentation, et de rehausser le goût et la texture de vos plats. Vous pouvez en glisser dans vos smoothies, dans vos sandwichs, sur vos pizzas ou vos pâtes... et, bien sûr, dans vos salades !

Grâce à CultiGo, une plateforme d’agriculture verticale révolutionnaire et écologique 100 % québécoise, Avril cultive tout au long de l’année à sa succursale de Laval neuf variétés de micropousses biologiques (blé, brocoli, coriandre, kale, pois vert, radis, roquette, trèfle et tournesol) et trois mélanges, qui sont ensuite distribués dans l’ensemble de ses supermarchés. Découvrez-les ici.

En avril, c’est la fête chez Avril !

Dans le cadre de sa campagne En avril, on redécouvre Avril, la chaîne de supermarchés santé lancera du 1er au 30 avril une variété de festivités : une promotion spéciale par jour, des points bonis sur les produits de sa marque maison, une Boîte découverte Avril à gagner, une foire des fournisseurs les 15 et 16 avril... et plus encore !

Des supermarchés dédiés au bien-être

Avec ses 11 succursales à travers le Québec et son site Web transactionnel avril.ca, Avril – une entreprise de chez nous fondée en 1995 – a pour mission de rapprocher les Québécois d’un mode de vie plus sain, en rendant les produits naturels et biologiques accessibles à tous.

Chaque succursale rassemble sous un même toit des sections épicerie, suppléments, cosmétiques, ainsi qu’une aire de restauration incluant un bistro et des produits prêts-à-manger cuisinés par leurs chefs. Autre fait intéressant : tous les fruits et légumes disponibles chez Avril sont certifiés biologiques par Ecocert Canada !

Découvrez encore plus de recettes et de produits sains en visitant le avril.ca.