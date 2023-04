Comment reconnaître la douance

Bien que la douance intellectuelle soit de plus en plus abordée dans les médias et dans le milieu scientifique, elle reste encore fort méconnue. Le haut potententiel intellectuel se manifeste et est vécue différemment d'une personne à une autre. Découvrez comment savoir si vous êtes surdoué en lisant cet article.

Qu'est-ce que la douance?

Tout d'abord, il faut savoir qu'une personne est considérée comme douée intellectuellement quand son quotient intellectuel (QI) se démarque largement de la moyenne.

Le QI constitue une mesure du fonctionnement intellectuel, lequel fait, entre autres, appel aux habiletés de raisonnement. Il s'agit d'aptitudes qui permettent de bien comprendre le monde qui vous entoure et de s'y adapter. C'est aussi grâce à lui que vous êtes capable d'établir des liens entre différents éléments et de solutionner des problèmes.

Une mince proportion de la population

Pour une grande majorité des scientifiques, la douance intellectuelle est représentée par un QI supérieur ou égal à 130. Cela est observé chez un mince 2 % de la population.

Plus encore, le très haut potentiel intellectuel est décelé lorsqu'un individu possède un QI supérieur ou égal à 145, ce qu'on observe chez aussi peu que 0,1 % de la population.

Les caractéristiques associées à la douance

Développement précoce durant l'enfance, grande motivation à apprendre, intérêts multiples, détermination, grande curiosité et originalité de la pensée sont autant de facteurs qui soient présents chez les personnes douées.

Depuis toujours, vous possédez un esprit critique fort développé? Vous avez une excellente mémoire? Vous considérez avoir une bonne capacité d'adaptation aux nouvelles situations? Sachez que vous présentez des caractéristiques fréquemment observées chez ces personnes à haut potentiel intellectuel.

10 signes que vous pourriez être surdoué

Un surdoué s’ennuyait à l’école Un surdoué n’apprend rien par cœur Un surdoué a une grande capacité de concentration et de mémoire Un surdoué est très curieux Un surdoué est très sensible et hyperémotif Un surdoué est solitaire Un surdoué est perfectionniste Un surdoué est trop mauvais ou trop bon Un surdoué pense et réfléchit différemment Un surdoué est confronté à certaines difficultés

Pour mieux comprendre les personnes à haut potentiel intellectuel

Êtes-vous un zèbre? Eh non, le terme « zèbre » ne s'applique pas qu'aux mammifères à rayures: il désigne aussi les individus à haut potentiel intellectuel (HPI), ceux que l'on dit « doués ».

Après J'M les TDAH , Dominic Gagnon propose un nouvel ouvrage J'aime les zèbres, Pour mieux comprendre les personnes à haut potentiel intellectuel qui démythifie la question de l'intelligence exceptionnelle et déconstruit certaines idées reçues. La douance n'est pas forcément synonyme de succès ou de tête enflée!

En collaboration avec des spécialistes, il décrit les particularités de la personne HPI et propose quelques pistes de réflexion pour vivre plus aisément cette condition au quotidien.

L'animatrice et comédienne Anaïs Favron, l'humoriste Mathieu Cyr, la femme d'affaires Chloé Legris et l'auteur lui-même nous parlent de leur relation avec la douance, pas aussi facile qu'on le pense. Un plaidoyer empreint de sympathie et d'acceptation pour ces êtres uniques et si attachants!

