Crabe des neiges sur toast briochée grillée, mayonnaise à l’avocat et salade de chayotte

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 6 minutes

INGRÉDIENTS

Crabe :

2 sections (800g) de crabe des neiges du Québec cuit

Mayonnaise :

1 avocat mûr

1 lime (jus)

2 c. à soupe (30ml) de mayonnaise du commerce

1 c. à soupe (15ml) d’aneth ciselé

Quantité suffisante de sel et poivre

Toast :

4 tranches épaisses de pain brioché

1⁄4 tasse (60ml) de beurre pommade

Salade :

1⁄2 chayotte

1 pomme granny smith

1⁄2 lime (jus)

1c. thé (5ml) d’huile d’olive

Quantité suffisante de sel et poivre

Décoration :

20 feuilles d’aneth

12 rondelles d’oignons marinés maison

2 c. à soupe (30ml) de croustilles d’échalotes

PRÉPARATION

Étape 1 : Décortiquer délicatement les sections de crabe tout en gardant les morceaux de crabe les plus intacts possible.

Si votre crabe n’est pas cuit, retirer les sections du corps en les tordant pour les détacher. (Le corps camoufle une petite poche d’encre non-désirée lors de la cuisson, donc nous jetons le corps). Dans une grande marmite, chauffer 1 litre d’eau et 1⁄4 de tasse de gros sel, puis lors de l’ébullition, y plonger le crabe, couvrir et cuire pour 6 minutes)

Étape 2 : Pour la mayonnaise, pulvériser l’avocat, l’aneth et le jus de lime à l’aide d’un pied mélangeur. Assaisonner de sel et poivre au goût. Pour plus de fantaisie, transférer la mayonnaise dans une poche à pâtisserie munie d’une douille pour le montage. Réserver au frais et à l’abri de la lumière.

Étape 3 : Préparer vos décorations, peluches d’aneth, pétales de fleurs, croustilles d’échalotes, etc...

Étape 4 : Dans un poêlon de fonte strié et bien chaud, griller les tranches de pain préalablement badigeonnées de beurre pommade. Après 45 secondes, pivoter de 90 degrés pour bien les quadriller, tourner et répéter l’opération sur l’autre face.

Étape 5 : Pour le montage, garnir les toasts de mayonnaise à l’avocat selon votre gourmandise, puis les combler généreusement de chair de crabe. Ajouter un peu de salade de chayotte puis, décorer de quelques feuilles d’aneth, de rondelles d’oignons marinés et de croustilles d’échalotes.