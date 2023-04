Des vins de plaisirs printaniers

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un insulaire blanc italien pour l'apéro sur la terrasse

Catarrato - Chardonnay 2021

Rapitalà

Sicile - Italie

Code : 613208

Prix : 15,25 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 210 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.4 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : un gros bol de crudités bien croquantes et des crevettes en écailles.

Il est simple mais ô combien efficace ce blanc bec sicilien qui est principalement fait de catarrato. Parfums de zeste de citron, de pomme verte et d'eau d'érable. La bouche est droite, sans flafla ni grande complexité. N'oubliez pas la bouteille plus de 12 ou 18 mois dans votre réserve.

2. Un rouge qui sera parfait pour un méchoui de porc ou d'agneau

Syrah - Grenache 2021

Les Hauts de Janeil - François Lurton

Languedoc-Roussillon - France

Code : 14872432

Prix : 13,50 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.3 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des plats à base de porc, de bœuf ou d'agneau.

Ne cherchez pas plus qu'un rouge passe-partout avec ce «vin de semaine» ou de réceptions de nombreux invités coûtant seulement 13-14$. Le fruité est joli, le produit n'est pas massif ni pâteux, la finale est agréable et rien ne fait défaut en rétro-olfaction. Une cuvée parfaite pour un mariage, un méchoui ou un brunch. Dévissez-lui la capsule lors de la prochaine année et demi pour bien profiter.

3. Un cru catalan qui jouera les héros sur de nombreuses grillades au BBQ

Priorat 2021

Nadiu - Vinicola del Priorat

Catalogne - Espagne

Code : 12825106

Prix : 20,95 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.3 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : un osso bucco de veau ou un gigot d'agneau piqué à l'ail.

Cet assemblage de grenache, de carignan, de syrah, de merlot et de cabernet sauvignon est un rouge de coloration passablement profond au nez fumé, épicé et torréfié. On hume aisément qu'il s'agit d'un produit ayant profité d'une zone viticole solaire et grandement favorable pour la vigne sur le plan climatique. C'est intense, généreux et gourmand mais pas «too much» pour autant. Vous pourrez l'allonger encore 3-4 bonnes années dans votre cellier.