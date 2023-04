Voici 10 trucs pour savoir comment faire mûrir les fruits et légumes, vite

Il vous est sûrement déjà arrivé de vouloir concocter une recette, mais que vos fruits ou légumes ne soient finalement pas assez mûrs pour ce faire? Découvrez nos 10 trucs et astuces pour savoir comment les faire mûrir rapidement.

Poires, bananes, kiwis, avocats... Rien n'est plus fâchant que d'acheter des fruits et des légumes au supermarché en prévision d'un repas ou d'une recette en particulier et que ledit aliment ne soit pas prêt à être consommé au moment où on a le plus envie de le cuisiner.

Rassurez-vous, il existe une foule de trucs pour faire mûrir des fruits et des légumes plus vite. Si vous achetez des fruits climactériques pas totalement mûrs, vous pouvez accélérer leur mûrissement une fois à la maison. On vous dit comment dans cet article.

10 trucs pour faire mûrir les fruits et les légumes, vite

1. Les kiwis

Pour faire mûrir des kiwis en 24 à 48h, il suffit d'emballer ses kiwis en compagnie d’une pomme, d’une banane ou d’une poire dans un sac de plastique troué et on laisse agir à température ambiante pendant ce temps.

Pexels Any Lane

2. Les melons

Si vous souhaitez faire mûrir votre melon après l'avoir acheté à l'épicerie, gardez-le à température ambiante durant deux jours. Déposez le melon dans un bol à fruits (dont certains dégageront un gaz entraînant un mûrissement plus rapide) sur le comptoir.

Sinon, mettez-le tout simplement sous une cloche et le tour sera joué. Cela permettra au melon de mûrir légèrement et sera ensuite parfait pour manger en collation ou au déjeuner.

3. Les pêches et les nectarines

Peu de choses sont aussi délicieuses qu'une pêche ou une nectarine juteuse et bien mûre! Il est facile de les faire mûrir rapidement et vous pourrez alors les manger ou les utiliser en cuisine. Placez votre fruit dans un sac en papier kraft pour le faire mûrir. Évitez à tout prix les sacs en plastique qui feront mûrir les pêches trop rapidement. Celles-ci auront alors tendance à pourrir.

Autrement, placez la pêche ou la nectarine entre deux serviettes et attendez quelques jours, jusqu'à ce qu'elles dégagent leur délicieux parfum.

4. Les mangues

D'abord, la première astuce consiste à placer votre mangue dans un sac en papier, si possible avec une pomme. Fermez le sac en veillant à ce qu’un peu d’air puisse s’en échapper. Laissez le tout à l’air libre entre 12 et 15 heures, selon le degré de maturité souhaité.

En deuxième option, disposez simplement le fruit tropical dans un bol de grains de riz ou de grains de maïs non cuits. Veillez à ce qu’il soit totalement immergé, et laissez-le ainsi entre 6 et 48 heures.

Soyez attentifs et vérifiez l'évolution du mûrissement aux 5 heures, car la mangue a tendance à mûrir plus vite que la lumière avec cette technique.

Pexels Ron Lach

5. Les poires

Si l'envie vous prend de déguster une poire avant qu'elle ne soit prête, voici une astuce simple pour la faire mûrir un peu plus vite. Placez-la dans un sac en papier et laissez passer quelques heures. Vous pourriez aussi y ajouter une pomme, si vous en avez une. Contenant de l'éthylène, la pomme permettra à la poire de mûrir plus rapidement.

Sinon, vous pouvez ranger vos poires au réfrigérateur pendant trois jours environ, afin de voir vos fruits arriver à maturité, en toute simplicité.

6. Les tomates

Pour faire rougir les tomates récoltées trop tôt, vous avez deux solutions. La première est d'envelopper vos tomates dans du papier journal (encre noire exclusivement). La deuxième est de les placer dans une cagette recouverte de papier journal avec quelques pommes.

Quelle que soit la méthode retenue, il vous faudra stocker vos fruits au frais et dans l'obscurité dans tous les cas.

7. Les avocats

Pour accélérer le mûrissement d’un avocat et rendre sa chair plus tendre, il existe plusieurs astuces particulièrement efficaces. Pour faire mûrir un avocat, cela implique de le mettre au chaud.

Posez-le près d'une source de chaleur ou mettez-le carrément au four. Enveloppez votre avocat dans du papier d'aluminium, réglez le four à 90 °C (190 °F) et attendez 10 minutes qu'il mûrisse si vous êtes particulièrement pressé de le consommer.

Si vous avez déjà coupé votre avocat en deux et constatez à ce moment-là que sa chair est trop dure pour être mangée, versez une cuillère à thé de jus de citron sur sa chair. Laissez agir quelques minutes et l'avocat sera ensuite plus facile à écraser,

Enfin, piquez l'avocat avec des cure-dents disposés sur ses extrémités. L'aliment devrait être mûr en une seule nuit avec ce truc.

8. Les prunes

Placez les prunes dans un sac en papier propre. Vous pouvez obtenir un résultat encore plus rapide en ajoutant une banane mure au milieu des prunes. La banane déjà mure va dégager de l'éthylène supplémentaire qui fera murir les prunes, et ce, encore plus vite qu'espéré!

Ne mettez pas les prunes dans un sac en plastique. L'utilisation d'un sac en matière non poreuse empêchera l'air frais d'entrer et les prunes de respirer. Vos prunes pourraient alors développer un goût étrange.

9. Les bananes

Vos bananes ne sont pas assez mûres pour préparer votre pain aux bananes préféré? Étonamment, le four sera votre meilleur allié pour accélérer leur mûrissement.

Il suffit de le préchauffer à 150 °C (300 °F) et on y dépose les bananes avec leur peau sur une plaque de cuisson. On cuit environ 30 minutes ou jusqu’à ce que la peau soit noircie et l’intérieur tendre. Elles seront alors parfaites pour les cuisiner!

Vous n'avez pas de four à portée de main? Le micro-ondes fonctionne aussi très bien, en plus d'être encore pllus rapide. Toutefois, les bananes vertes ainsi chauffées sont plus amères et moins sucrées. Pensez-y bien!

10. Les abricots

Comme les autres fruits vendus non mûrs, les abricots n’ont besoin que de quelques jours à température ambiante sur le comptoir. Après 1 à 3 jours, vous devriez remarquer qu’ils commencent à ramollir légèrement, et c’est là que vous savez qu’ils sont mûrs.

La combinaison du gaz d’éthylène avec la chaleur d’un four à micro-ondes permet de relancer le processus de mûrissement. Placez le fruit non mûr dans le micro-ondes. Faites-le chauffer à puissance moyenne pendant 15 secondes.

Ensuite, mettez le fruit dans un sac en papier et y ajoutez deux pommes mûres ou une banane. Fermez le sac en papier sans serrer. Déposez le sac dans un endroit à l’abri de la lumière directe du soleil et à température ambiante.

Les fruits devraient mûrir en quelques jours. Vérifiez quotidiennement l’abricot pour vous assurer qu’il n’est pas trop mûr.