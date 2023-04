Voici de parfaits vêtements pour un prochain voyage à Disney

Une visite à Disney en famille ou entre amis est prévue à l'agenda dans les prochaines semaines, voire mois? Rendez ce séjour encore plus magique en garnissant votre garde-robe de jolis vêtements et accessoires à l'effigie des mythiques personnages du merveilleux monde de Disney.

Une simple visite dans l'un des parcs d'attraction de Walt Disney suffit pour nous faire retrouver notre coeur d'enfant.

En prévision d'un prochain séjour, voici nos coups de coeurs mode pour ajouter une belle touche de magie à votre tenue sans compromettre le confort.

Les 10 plus beaux vêtements et accessoires Disney

Ce coton ouaté neutre sera parfait pour être au chaud tôt le matin et tard en soirée pour les feux d'artifice. En plus, on aime qu'il soit neutre, car vous pourrez le reporter encore et encore même une fois de retour à la maison!

Courtoisie Etsy

Prix (en rabais) : 33,85 $ sur Etsy

Ce classique accessoire ne se démode pas! Si vous n'avez pas déjà vos oreilles de souris rappelant celles de Mickey et Minnie, vous craquerez pour ces modèles neutres avec de jolis motifs très intemporels.

Courtoisie Etsy

Prix : 51,56 $ sur Etsy

Si vous prévoyez une visite à Animal Kingdom , ce chandail ouaté sera tout indiqué. On l'aime pour son confort absolu et pour sa teinte vert militaire qui nous met en mode safari.

Courtoisie Etsy

Prix (en rabais) : 20,22 $ sur Etsy

Pour une visite en tout confort sans pour autant délaisser le style, optez pour ce t-shirt au style rétro avec un imprimé rassemblant les principaux personnages de Disney. On le porte avec un legging ou un « biker short ». Vous êtes prête à essayer tous les manèges possibles et inimaginables!

Courtoisie Etsy

Prix (en rabais) : 9,89 $ sur Etsy

Ce coton ouaté à imprimé de Minnie Mouse fera tourner les têtes lors d'un prochain voyage à Walt Disney.

Courtoisie Ardene

Prix : 39,90 $ chez Ardene

Ce chandail à manches courtes classique est un indispensable à glisser dans votre valise si vous prévoyez un séjour dans l'un des 4 parcs thématiques de Walt Disney World, en Floride ou en Californie.

Courtoisie Joe Fresh

Prix (en rabais) : 16,94 $ chez Joe Fresh

Cette mignonne casquette beige vous protégera du chaud soleil plombant dans les files d'attente pour accéder aux manèges. Elle complètera par ailleurs votre look et vous évitera d'avoir un coup de chaleur s'il fait très chaud durant votre séjour sur place.

Courtoisie Amazon

Prix : 26,75 $ sur Amazon

Parce que vous ferez des centaines et des centaines de pas à Disney, faites sûr d'avoir des chaussettes confortables et pourquoi pas à thématique de Mickey, Donald et Pluto? Traînez une ou deux paires dans un sac à dos pour avoir du rechange si vous sortez complètement détrempée d'un manège.

Courtoisie Amazon

Prix : 13,43 $ sur Amazon

Ces chouchous aux motifs d'oreilles de souris seront parfaits si vous souhaitez ajouter une simple touche de magie à votre outfit. Portez-le au poignet pour pouvoir vous attacher les cheveux en queue de cheval pour des manèges qui vous transportent dans tous les sens!

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 17,99 $ sur Amazon

Pour les plus nostalgiques, ce t-shirt du Roi Lion vous ramènera directement en enfance. Arpentez les attractions du site avec ce chandail affichant Simba, Timon et Pumba qui gambadent souriants au soleil couchant.

Courtoisie Simons