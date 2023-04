Perte de cheveux chez la femme : causes, prévention et traitements

Encore trop souvent tabou, la perte de cheveux chez la femme est un phénomène beaucoup plus répandu qu'on ne pourrait le croire. Mesdames, soyez tout de suite rassurées, car il existe une foule de solutions. Zoom sur les causes de l'alopécie féminine, ce qui peut être fait pour prévenir la chute des cheveux et les traitements pour s'attaquer à ce phénomène.

Tout d'abord, sachez mesdames que la perte de cheveux nous affecte toutes. Si on a tendance à croire qu'il s'agit d'un problème typiquement masculin, ce phénomène se voit aussi largement chez les femmes.

En chiffres, c'est environ 70 % des femmes de plus de 70 ans qui souffrent de calvitie féminine et 40 % des femmes qui constatent une diminution de la densité capillaire après la ménopause.

Qu'est-ce que l'alopécie?

L’alopécie est le terme médical pour désigner une pathologie qui entraîne une chute de cheveux importante qui, avec le temps, finit par dégarnir l'entièreté du crâne.

Cette maladie, souvent d’origine génétique, se manifeste par une perte de cheveux soudaine et rapide. Elle toucherait une personne sur cent.

Il existe d'ailleurs plusieurs types d'alopécie. Parmi les plus communes, on retrouve :

L’alopécie androgénétique : elle est plus connue sous le terme de « calvitie » ou d'alopécie féminine. Elle se manifeste par une perte de cheveux au-dessus du crâne. C'est l'une des plus répandues.

elle est plus connue sous le terme de « calvitie » ou d'alopécie féminine. Elle se manifeste par une perte de cheveux au-dessus du crâne. C'est l'une des plus répandues. La pelade : c’est une maladie auto-immune où les globules blancs attaquent les follicules pileux. Cela provoque la perte soudaine de plaques rondes ou ovales, le plus souvent sur le cuir chevelu.

c’est une maladie auto-immune où les globules blancs attaquent les follicules pileux. Cela provoque la perte soudaine de plaques rondes ou ovales, le plus souvent sur le cuir chevelu. L’alopécie cicatricielle : celle-ci est caractérisée par la destruction définitive des follicules pileux. Les cheveux ne repoussent donc pas.

celle-ci est caractérisée par la destruction définitive des follicules pileux. Les cheveux ne repoussent donc pas. L’alopécie induite par la chimiothérapie : les cheveux tombent du fait du traitement médical utilisé dans le traitement des cancers ou de tumeurs spécifiques.

les cheveux tombent du fait du traitement médical utilisé dans le traitement des cancers ou de tumeurs spécifiques. L’alopécie frontale fibrosante : dans ce type d’alopécie, c’est la partie frontale du cuir chevelu qui est affectée.

dans ce type d’alopécie, c’est la partie frontale du cuir chevelu qui est affectée. L’alopécie de traction : c’est une perte de cheveux progressive provoquée par des coiffures trop serrées.

Quand s'inquiéter de sa perte de cheveux

Saviez-vous que de façon tout à fait normal, la femme perd entre 50 et 100 cheveux, et ce, par jour? Règle générale, ceux-ci repoussent sans problème et ne suscite donc aucune inquiétude.

On parle cependant d’alopécie lorsque cet équilibre est déréglé et que la portion des cheveux en chute excède 15 %. Chez la femme, stress, accouchement, nouvelles habitudes alimentaires et maladie sont autant de facteurs qui peuvent perturber la croissance des cheveux.

Si vous observez des signes très visibles et qui apparaissent de façon assez brutale, questionnez-vous. Concrètement, vous pourriez remarquer une grande quantité de cheveux tombés dans la douche, sur l'oreiller, sur la brosse ou carrément dans les mains en vous coiffant le matin.

Shutterstock

Les causes de la perte de cheveux chez la femme adulte

Il faut savoir que les causes de la perte des cheveux chez la femme sont multiples et qu'il peut être difficile de s'y retrouver quand le problème survient.

Le stress, le mode de vie, l'alimentation, les facteurs génétiques, l'environnement, les changements hormonaux et les problèmes médicaux peuvent tous contribuer à l'alopécie chez les dames.

Voici les principales causes de la perte de cheveux au féminin :

L'âge/le vieillissement : C'est un fait. En vieillissant, on observe une perte de volume capillaire. Chez l’homme comme chez la femme d’âge mûr, l’afflux sanguin se fait moins bien au niveau du cuir chevelu et autour des follicules pileux. Plus vous avancez en âge, moins vous produisez d’œstrogène, une hormone liée à la santé des cheveux. Les désordres/changements hormonaux : Au cours de sa vie, la femme vivra plusieurs changements hormonaux et ceux-ci peuvent engendrer la chute des cheveux. On remarque, chez la femme enceinte, une diminution du niveau d’œstrogènes qui peut mettre les follicules pileux en phase de repos. Ces changements hormonaux provoquent alors des pertes capillaires temporaires durant la grossesse et dans les mois suivant l’accouchement. Le stress/fatigue extrême : Autre facteur à considérer en cas de perte massive de cheveux chez une femme, le stress active la production de certaines hormones (adrénaline, cortisol et androgènes surrénaliens). Celui-ci peut aussi entraîner un phénomène de pause des follicules pileux et empêcher votre chevelure de pousser. Sachez cependant que la perte de cheveux liée au stress est rarement permanente. Les carences : Une insuffisance en fer, en zinc ou en silicium est directement liée à la chute des cheveux. N’ayant pas accès aux nutriments dont ils ont besoin, les cheveux s’affaiblissent peu à peu et se mettent à tomber. Ces carences peuvent être liées à une mauvaise alimentation (régimes inadaptés, malnutrition...) ou à des problèmes d’absorption par l’organisme, notamment. Les maladies de peau : Certaines maladies tels que le psoriasis, le lupus, les lésions cutanées et les cicatrices peuvent aussi causer la chute de vos cheveux ou entraver leur repousse. Les problèmes de cuir chevelu/pellicules grasses : Un cuir chevelu non sain peut fragiliser les cheveux et entraîner leur chute. Si vous perdez anormalement vos cheveux, portez attention à l'apparence de votre cuir chevelu pour repérer des zones de sécheresse accrue, des rougeurs, des boutons ou tout autre aspect anormal. Les démangeaisons et les pellicules grassents éttoufants vos follicules pileux sont aussi de bons indicateurs. Les mauvais traitements/styles de coiffure : Si vous avez l'habitude de porter des coiffures trop serrées (tresses ou queues de cheval, par exemple), de faire l'usage de produits inadaptés et d'avoir recours à des poses excessives d’extensions, notez que ces mauvais traitements fragilisent vos cheveux et leurs racines, entraînant progressivement leur chute. Pour y remédier, arrêtez simplement ces agressions et prenez soin de votre chevelure. La génétique : Il s'agit ici d'une perte de cheveux héréditaire qui réduit considérablement la durée de vie de la chevelure. Dans ce cas, les follicules pileux se rétrécissent et les cheveux s’amincissent progressivement. La densité capillaire s’affaiblit alors, avec des zones plus dégarnies sur le sommet de la tête et autour de la raie. Les effets secondaires : Évidemment, cette cause survient à la suite de traitements médicaux, comme la chimiothérapie ou la prise de certains médicaments. La bonne nouvelle est que celle-ci est tout à fait temporaire.

Comment prévenir/arrêter la perte de cheveux chez la femme

Si vous voulez agir en prévention pour éviter à tout prix de perdre des cheveux de votre jolie tignasse, évitez les douches trop chaudes, les bonnets, le port de casquettes ou d'élastiques très serrés.

Le simple fait de diminuer, voire d'espacer, l'utilisation d'appareils chauffants et électriques pourrait prévenir le chute des cheveux.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est recommandé d'avoir recours à des traitements antichute pour les cheveux et de prendre des compléments alimentaires.

De plus, adoptez de saines habitudes de vie, conservez une alimentation des plus équilibrée et augmentez votre consommation d'alimentation riches en fer et en vitamine B pour freiner la chute de cheveux.

Pour une meilleure santé du cuir chevelu, essayez les massages destinés à cette région. Enfin, réduisez les éléments stressants de votre vie et offrez-vous des heures de sommeil réparateur pour le plus grand bonheur de votre chevelure.

Shutterstock

Les traitements et soins contre la chute des cheveux

La toute première étape sera de bien comprendre la cause afin de trouver le traitement approprié pour répondre à votre perte de cheveux. Parlez-en à votre médecin de famille ou votre dermatologue dès que vous remarquez des changements au niveau capillaire.

Plus tôt le problème est identifié, plus vite vous serez accompagnée pour traiter cette perte de cheveux indésirable. Gardez en tête qu'aucun traitement contre la perte de cheveux n'est efficace à 100 %.

Les meilleurs traitement pour traiter la perte de cheveux chez la femme :

Le Minoxidil : Ce produit capable de freiner la chute de cheveux peut aider à stimuler les follicules pileux, mais peut aussi ne pas produire de résultat significatif. Une solution de minoxidil (2 ou 5 %) peut être appliquée 2 fois par jour pour favoriser la repousse. Cette solution n’est d’aucune utilité chez les personnes qui ont perdu tous leurs cheveux. Les corticostéroïdes : En application ou en injection dans les endroits dénudés, les corticostéroïdes peuvent constituer une aide à la repousse chez certaines personnes, mais les preuves de leur efficacité sont limitées. Les corticostéroïdes sont des médicaments anti-inflammatoires similaires au cortisol, une hormone naturelle produite par le corps. Le laser : Dans certains types d'alopécie, cette technique peut contribuer à stimuler les follicules pileux. La greffe de cheveux : Cette approche permet de déplacer chirurgicalement certains de vos propres cheveux vers des zones clairsemées ou d'y implanter des cheveux artificiels. La prothèse capillaire/perruque : L'univers de la chevelure prête à porter vous permet de choisir la prothèse capillaire idéale selon vos besoins et à la personnaliser pour qu’elle corresponde à votre allure, votre style de coiffure, etc. L'acceptation : Plus facile à dire qu'à faire, mais l'acception de sa situation demeure le meilleur traitement à s'offrir. Parlez-en autour de vous, rejoignez un groupe de femmes qui vivent la même chose que vous et n'hésitez pas à consulter en psychothérapie si vous sentez que la situation affecte votre santé mentale.