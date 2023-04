Voici où dénicher des robes de mariée pas chères

Projet de mariage à l'horizon? Qui a dit qu'il fallait payer le gros prix pour mettre la main sur une robe de mariée? Voici les meilleurs endroits où trouver une robe de mariée pas chère pour ce grand jour dont vous rêvez depuis fort longtemps.

• À lire aussi: 6 idées pour intégrer le thème orange brûlé dans un mariage

• À lire aussi: 10 idées originales pour un enterrement de vie de jeune fille réussi au Québec

Vous planifiez de vous marier prochainement et êtes activement à la recherche d'une belle robe de mariée pas chère? On vous fournit nos meilleures recommandations pour trouver LA robe qui vous plaira pour VOTRE journée, et ce, sans devoir vendre un rein avant de dire « Oui, je le veux »!

Si la robe de mariée fait partie des icônes irremplaçables d'un mariage, toujours est-il qu'elle est portée durant une seule journée, voire même seulement durant quelques heures.

Voilà une des principales raisons pourquoi plusieurs futures mariées délaissent le sur mesure et penchent pour une robe de mariée pas chère. Ce choix vous permettra d'économiser de précieux dollars, et ce, sans pour autant devoir faire de compromis sur le look.

Où trouver des robes de mariée pas chères

Si vous connaissez bien votre taille et vos mensurations, vous pourriez très bien acheter votre robe de mariée sur Amazon.

Vous avez bien lu... Le géant du Web propose des centaines de robes de mariée, toutes aussi jolies les unes des autres. En magasinant sur ce site, vous dénicherez des robes classiques que des modèles plus modernes.

Courtoisie Amazon

Etsy regorge de jolies robes de mariée à des prix vraiment étonnants! Si vous avez envie d'enfiler une robe de mariée originale et adaptée à vos mensurations sans pour autant dépenser trop cher, rende-vous sur le site Web d'Etsy.

Prévoyez cependant les délais de livraison comme il s'agit souvent de petits entrepreneurs qui confectionnent les robes au fur et à mesure que les commandes entrent. Il ne vous reste plus qu'à trouver le modèle qui vous plaît pour le grand jour.

Courtoisie Etsy

Site de vente en ligne spécialisé dans la mode à petit prix, Boohoo offre de magnifiques robes pour une fraction du prix des grandes griffes. Si vous voulez absolument une robe de mariée moderne, vous trouverez assurément chaussure à votre pied en magasinant sur ce site Web.

Psssst! Des réductions sont d'ailleurs appliquées à l'année donc elle pourrait vous revenir encore moins chère que le prix normalement affiché.

Courtoisie Boohoo

Vous prévoyez un mariage surprise ou une cérémonie intime dans la cour? Marciano est une destination très intéressante pour trouver des robes dans les teintes de blanc et de beige. En plus de trouver une robe de mariée pas chère, il y a fort à parier que vous pourrez la reporter à d'autres occasions. Qui dit mieux?

Courtoisie Marciano

Le grand jour approche et vous n'avez toujours pas trouvé la robe de vos rêves? Faites un détour chez La Baie. Vous pourrez facilement dénicher une robe de mariée qui vous fera sentir la plus belle le jour venu.

Courtoisie La Baie

Si vous n'avez pas envie de débourser des sommes faramineuses pour dévaler l'allée aux bras de votre père, vous devriez considérer le magasin Macy's.

Cette chaîne offre d'alléchants rabais de façon régulière, ce qui vous permet de mettre la main sur une robe de qualité sans devoir payer le gros prix.

Courtoisie Macy's

Vous êtes de celles qui ne voulez payer trop cher pour une simple robe de mariée? Sachez que le site Web du géant Walmart propose une foule de robes de mariée à des prix imbattables. En quelques clics, vous pourriez trouver la robe de vos rêves!

Courtoisie Walmart

Vous aurez l'embarras du choix en matière de robe de mariée pas chère au Boudoir 1861 situé à Montréal. Il est pratiquement impossible de ne pas trouver une robe qui vous ira comme un gant après un arrêt à cette adresse.

Courtoisie Boutique 1861

La location de robe de mariée est une autre belle avenue à considérer pour sauver des sous et faire un mariage à petit budget. Il existe plusieurs entreprises qui font la location de robe de mariage, dont Oui, je le voeux à Montréal.

En plus d'être hyper écologique, la location de robe peut vous permettre de revêtir une robe de rêve que vous n'auriez peut-être pas eu les moyen de vous offrir autrement! Y aviez-vous pensé?

Courtoisie Oui, je le voeux

11. Robe de mariée d'occasion

Finalement, il peut valoir la peine de jeter un coup d'oeil pour une robe de mariée seconde main. Beaucoup de femmes vendent leur robe de mariée en ligne après leur mariage, soit par le biais d’une petite annonce publiée sur une plateforme dédiée, soit par l’intermédiaire d’un site spécialisé dans le rachat de vêtements. Vous pouvez très bien envisager de revendre la vôtre après votre propre mariage.

Naviguez sur les sites tels que Ebay, Facebook Marketplace, Kijiji, etc. Si vous êtes patiente et n'êtes pas pressée de trouver LA robe que vous désirez, considérez cette option pour économiser en vue du mariage.

Choisir sa robe de mariée en fonction de sa morphologie

Si vous prévoyez acheter votre robe de mariée en ligne, voici quelques conseils de base pour savoir comment choisir celle-ci d'après votre morphologie.

La morphologie en X : C’est celle qui s’adapte au plus grand nombre de robes de mariée. Bustier, fourreau, robe sirène, vous pouvez vous laisser aller à un modèle bien ajusté.

C’est celle qui s’adapte au plus grand nombre de robes de mariée. Bustier, fourreau, robe sirène, vous pouvez vous laisser aller à un modèle bien ajusté. La morphologie en H : Choisissez une robe de mariée taille basse marquée au niveau des hanches, avec un dos-nu ou un corset asymétrique.

Choisissez une robe de mariée taille basse marquée au niveau des hanches, avec un dos-nu ou un corset asymétrique. La morphologie en O : Misez sur une robe de mariée fluide avec un modèle empire, par exemple. Vous pouvez opter pour une robe dotée d’un décolleté en V.

Misez sur une robe de mariée fluide avec un modèle empire, par exemple. Vous pouvez opter pour une robe dotée d’un décolleté en V. La morphologie en V : Avec une telle morphologie, vous pouvez opter pour la robe de mariée courte, ou bien choisir un modèle asymétrique, voire fendu.

Avec une telle morphologie, vous pouvez opter pour la robe de mariée courte, ou bien choisir un modèle asymétrique, voire fendu. La morphologie en A : Vous avez de larges hanches? Optez pour un modèle avec un haut ajusté et un bas évasé. Vous pouvez profiter d’un bustier décoré.

Vous avez de larges hanches? Optez pour un modèle avec un haut ajusté et un bas évasé. Vous pouvez profiter d’un bustier décoré. La morphologie en 8 : Ici, vous avez le choix, mais il est idéal de choisir une robe cintrée qui mise sur l’asymétrie. Vous devriez être élégante et à l’aise avec un tel modèle. Il faut valoriser vos magnifiques formes.

Qui doit payer la robe de la mariée

Selon la tradition du mariage, c’est la famille de la mariée qui se doit de payer la robe de mariée. Si vous décidez de payer vous-même votre robe et d’opter pour un modèle peu coûteux, c’est une alternative tout à fait possible.

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour profiter d’un mariage réussi, et il est aussi possible que vos parents n’aient pas un budget très élevé pour vous aider, ce qui justifie aussi le fait d’essayer de payer moins.

Dans tous les cas, l’important est que tout le monde soit satisfait et que votre budget soit respecté. Même si votre famille insiste pour payer votre robe de mariée, vous pouvez tout de même opter pour un modèle issu d’une collection de prêt-à-porter, et dépenser le reste du budget ailleurs.