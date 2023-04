Les pourvoiries des Laurentides : destinations de choix pour vos prochaines vacances

Alors que plusieurs commencent à planifier leurs vacances d’été, les pourvoiries des Laurentides arrivent avec une expérience en pleine nature qui saura réjouir les familles, les amateurs de plein air et les amoureux de la nature!

D’office, le mot pourvoirie est associé à la chasse et à la pêche, mais dans les Laurentides, les pourvoiries ont beaucoup plus à offrir. Elles se positionnent comme de véritables centres de villégiature pour les escapades de plein air en famille, en couple ou entre amis.

Les petits comme les grands pourront ainsi s’en donner à cœur joie dans les différentes pourvoiries de la région, qui proposent une multitude d’activités adaptées à tous les âges.

Explorez la nature à l’état pur

Vous êtes à la recherche de la destination idéale pour vos vacances? Dans un décor bucolique, bordé de lacs et de rivières, ces aubergistes de la forêt vous proposent une foule d’activités comme la chasse et la pêche, mais aussi la randonnée pédestre, le vélo, le quad, l’observation de la faune et de la flore, le canot, le kayak, la planche à pagaie et la baignade.

Chose certaine, les pourvoyeurs des Laurentides vous accueillent chaleureusement, comme les membres d’une grande famille!

Ne manquez pas de consulter l’offre de services ces 10 pourvoiries des Laurentides, partenaires de notre concours, qui vous feront découvrir les plus grands plaisirs de la nature :

- Pourvoirie Baroux, AMHERST

- Pourvoirie Domaine L’Aventurier, NOTRE-DAME-DU-LAUS

- Pourvoirie Mekoos, HAUTES-LAURENTIDES

- Pourvoirie Cockanagog, FERME-NEUVE

- Club Notawissi, SAINTE-ANNE-DU-LAC

- Pourvoirie Scott, MONT-SAINT-MICHEL

- Pourvoirie des 100 Lacs Sud, HAUTES-LAURENTIDES

- Pourvoirie Némis, HAUTES-LAURENTIDES

- Pourvoirie Fer à Cheval, HAUTES-LAURENTIDES

- Pourvoirie Rudy, HAUTES-LAURENTIDES

Choisissez le forfait qui répond à vos besoins

Que vous soyez du type chalet tout confort, auberge en forêt ou installation rustique, l’hébergement en pourvoirie peut prendre différentes formes. Il est même possible de dormir sous une sphère transparente pour observer les étoiles. Dépaysement garanti!

Certains pourvoyeurs proposent également une offre de restauration sur place et la location d’équipement pour diverses activités. Vous n’avez qu’à choisir la combinaison qui convient le mieux à vos besoins.

Une fois sur place, il ne reste plus qu’à profiter du décor fabuleux des Laurentides, le tout dans une ambiance festive ou d’évasion en plein cœur de la nature!

La région, qui compte plus de 9 000 lacs et rivières, est reconnue pour la beauté de ses paysages, la qualité de la pêche sportive et le nautisme sous toutes ses formes. Vous pourrez donc partir à l’aventure au fil de l’eau!

Participez au concours

Pour vos prochaines vacances, venez faire le plein d’air pur et de souvenirs précieux dans les pourvoiries des Laurentides. Les pourvoyeurs de la région proposent différents forfaits qui répondront à tous vos besoins, qu’ils soient axés sur la chasse, la pêche ou la villégiature.