Sauté de crevettes et de choux-fleurs au cari

Portions: 4 - Préparation: 5 minutes - Cuisson: 15 minutes - Réfrigération : 5 jours - Congélation : Bien - 2 mois

Ingrédients

30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola

30 ml (2 c. à soupe) de beurre

500 ml (2 tasses) de petits fleurons de choux-fleurs

Une quarantaine de crevettes d’Argentine moyennes (600 à 700 g), crues décortiquées, très bien épongées

250 ml (1 tasse) de bouillons de volaille ou de légumes

Le jus d’une lime

15 ml (1 c. à soupe) de poudre de cari doux

2 petites gousses d’ail hachées sommairement

60 ml (4 c. à soupe) de poivron rouge haché finement

45 ml (3 c. à soupe) de coriandre fraîche ciselée

Préparation

Étape 1

Dans une poêle à frire moyenne, fondre la moitié du beurre dans la moitié de l'huile à feu moyen. Incorporer les fleurons de choux-fleurs, saler au goût et sauter 2 à 3 minutes jusqu’à légère coloration. Déglacer avec la moitié de jus de lime, laisser réduire à sec. Mouiller du bouillon, laisser réduire jusqu’à évaporation complète, en mélangeant délicatement à quelques reprises. Réserver dans une assiette.

Étape 2

Ajouter le reste de l’huile dans la poêle à frire, amener à feu vif, incorporer les crevettes et sauter 3 minutes. Saupoudrer de poudre de cari. Déglacer avec le reste du jus de limes. Incorporer les fleurons réservés , l’ail et le beurre restant. Sauter 2 minutes de plus. Rectifier l'assaisonnement au goût, ajouter la coriandre et la brunoise de poivron.

Étape 3

Partager dans 4 bols creux et garnir de quelques feuilles de coriandre fraîche et d’un quartier de lime si désiré. Servir accompagné d’un riz au lait de coco.