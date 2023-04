Découvrez le pouvoir de la vitamine C dans votre routine de soins pour la peau

À l’occasion de la « Journée de la vitamine C », on célèbre ses pouvoirs de protection de la peau des dommages environnementaux, son amélioration de l’autoréparation et sa réduction des signes du vieillissement.

Fondée par le Dr Sheldon Pinnell, SkinCeuticals, la première marque de soins médico-esthétiques au Canada, est le résultat de plus de 30 années de recherche sur les agresseurs environnementaux tels que le vent, le stress, le mode de vie, la pollution, les rayons UV et bien plus encore.

Au fil des années, la marque est devenue une référence mondiale en matière d’antioxydants et les études du Dr Pinnell ont mené à la création des paramètres de Duke, qui sont uniquement utilisés par SkinCeuticals. Ce dernier a prouvé cliniquement que pour assurer une absorption complète et efficace de la vitamine C par la peau, elle doit :

- être de la vitamine C pure, aussi appelée acide L-ascorbique ;

- être concentrée entre 10 % et 20 % (sous le seuil de 10 %, la concentration est trop faible et au-dessus de 20 %, la peau est saturée) ;

- être encapsulée dans une formule avec un pH bas (inférieur à 3,5), sinon la pénétration n'est pas optimale.

Découvrez le soin antioxydant adapté à vos besoins

Getty Images/iStockphoto

Lorsqu’elle est formulée de façon optimale, la vitamine C comporte de multiples bienfaits pour chaque type de peau et chaque préoccupation cutanée.

Outre les paramètres de Duke, qui se trouvent dans tous les sérums antioxydants de SkinCeuticals, la marque a également développé des formules uniques qui comprennent de la vitamine C pure, de l'acide férulique et d'autres ingrédients actifs pour multiplier les propriétés de la vitamine C.

Découvrez la gamme variée de sérums antioxydants de SkinCeuticals qui répond aux besoins de toutes les peaux.

Pour réduire les signes du vieillissement de la peau

Ce produit vedette est composé de 15 % de vitamine C pure (acide L-ascorbique), de 1 % de vitamine E et de 0,5 % d’acide férulique. Avec sa formule unique et brevetée, le sérum C E Ferulic est le soin antioxydant le plus primé de SkinCeuticals.

Adapté à tous les types de peau, il permet non seulement de neutraliser les radicaux libres tels que la pollution, les rayons UV et la poussière, mais également d’illuminer le teint et d’offrir des bienfaits anti-âge visibles. Grâce à ce sérum, la protection naturelle de la peau contre les agresseurs environnementaux est multipliée par 8.

D’ailleurs, des études cliniques ont permis de démontrer que l’utilisation quotidienne de ce sérum réduit jusqu'à 36 % l’apparence des rides et jusqu’à 27 % celle des ridules. De plus, une augmentation de 37 % de la fermeté de la peau est observée.

Pour traiter la décoloration et donner de l’éclat à la peau

Conçu pour les peaux normales, grasses et mixtes, le sérum Phloretin CF permet d’améliorer l’apparence des décolorations et de rehausser l’éclat grâce à sa formule enrichie de 10 % de vitamine C pure (acide L-ascorbique), de 2 % de phloretine et de 0,5 % d’acide férulique.

En plus de lutter contre les radicaux libres nuisibles, il est prouvé cliniquement que ce soin réduit jusqu’à 16 % la décoloration. C’est sans oublier que l’éclat est accru de 27 % et que le teint est 20 % plus uniforme.

Pour atténuer l’apparence des pores et réduire l’excès de sébum

Formulé sans huile, le sérum Silymarin CF mise sur une combinaison de 15 % de vitamine C pure (acide L-ascorbique), de 0,5 % de silymarine, de 0,5 % d’acide férulique et de 0,5 % d’acide salicylique pour déloger les pores et améliorer la texture de la peau.

Spécialement conçu pour les peaux grasses et mixtes à tendance acnéique, ce soin permet de réduire la production de sébum, jusqu’à 76 %, lorsqu’il est utilisé sur une base quotidienne. De plus, il vous offre une protection environnementale avancée et il améliore visiblement la clarté de la peau jusqu'à 25 %.

Pour soulager les peaux sensibles et améliorer les signes de l’âge

Grâce à un agencement de 10 % de vitamine C pure (acide L-ascorbique) et de 0,2 % d’acide férulique, le sérum 10 AOX+ permet de neutraliser les radicaux libres nuisibles, comme les rayons UV et la pollution qui contribuent au vieillissement accéléré de la peau.

Parfaitement adapté aux peaux sensibles et matures, ce soin à appliquer de préférence le matin – il s’agit du premier sérum antioxydant créé par le Dr Pinnell en 1997 – a pour effet de réduire l’apparence des rides et des ridules, en plus d’aider à retrouver une peau d’apparence saine.

Pour restaurer le vieillissement cutané pendant le sommeil

Présentant une concentration maximale de resvératrol pur et stable à 1 %, combiné à 1 % de vitamine E pure (alpha-tocophérol) et à 0,5 % de baicaline, le sérum de nuit Resveratrol B E agit pendant votre sommeil pour reconstituer les niveaux de vitamine C perdus pendant la journée.

Des études cliniques ont permis de démontrer que l’utilisation de ce soin adapté à tous les types de peau, pendant la nuit, augmente de 18 % la douceur de la peau et de 10 % l’apparence de l’éclat et de la fermeté.

S’appuyant sur plus de 30 ans de recherche, la marque de soins SkinCeuticals est l’autorité mondiale en matière d’antioxydants. Intégrez un soin à base de vitamine C à votre routine de soins pour lutter efficacement contre les radicaux libres et obtenir des bénéfices ciblés.