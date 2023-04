La botte de pluie, plus tendance que jamais!

Fini, l'époque où la botte de pluie n'était portée que par temps gris! Plus que jamais, la botte de pluie s'impose comme un accessoire tendance qu'on se plait à porter, beau temps, mauvais temps.

Si, pendant plusieurs annés, on portait une botte de pluie haute, au mi-mollet, ce n'est plus le cas. Ce printemps, pour plus de confort et de légèreté, on troque la botte haute pour un bottillon court, en caoutchouc végétalien.

Exit, le véritable caoutchouc! Certaines entreprises, dont Cougar, on fait un virage écoresponsable. Elles proposent une botte de pluie végane, qui ne compromet ni les propriétés imperméables ni le fini lustré qu'on aime tant.

À l'image du printemps, la botte de pluie courte se décline dans un arc-en-ciel de coloris, qui peut s'agencer à presque toutes les tenues. Les teintes naturelles, comme le crème, le taupe et le grège, sont ultra tendance.

Bottes de pluie tendance printemps 2023 :

1. Bottes de pluie Chelsea, Cougar

Ces bottillons de pluie en imitation caoutchouc possèdent un joli fini brillant, offert dans une dizaine de coloris, ainsi qu'un bout arrondi. La semelle compensée est légère et confortable!

2. Bottes de pluie Riutar, Amazon

Puisqu'elles sont doublées en coton, ces bottes de pluie sont confortables et respirantes. Elles gardent les pieds au sec et au chaud pendant les jours de pluie. De plus, elles possèdent une semelle antidérapante.

3. Bottes de pluie Storm, Aldo

Affrontez les jours de pluie avec ces bottes de pluie élégantes faciles à enfiler. Conçu dans une silhouette Chelsea emblématique et équipé de semelles épaisses à crampons, ce bottillon est parfait pour accueillir le printemps!

4. Bottes de pluie Crush, Crocs

En raison de leur design audacieux, ces bottes de pluie sont polyvalentes et elles peuvent se porter avec une foule de tenues, des plus extravagantes aux plus simples. Comme la tradition l'exige, Crocs a conçu une botte personnalisable!

5. Botte de pluie Iggy, Cougar

Confectionnées à partir de caoutchouc végane, ces bottes de pluie sont imperméables, antidérapantes et légères. La semelle à bande contrastante donne un look rafraîchissant, parfait pour le printemps!

