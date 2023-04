La pleine lune d'avril sera explosive : voici pourquoi

Depuis la nuit des temps, la pleine lune fascine autant qu'elle intrigue. Cette phase lunaire est associée à une période de grandes révélations et d'importantes prises de conscience. Mais, lorsque la lune brille en pleine saison du Bélier, elle a tendance à être encore plus explosive qu'à l'habitude, voici pourquoi.

La pleine lune n'a pas que des effets sur les marées et les plantes, elle en a sur les humains aussi. Le 5 avril 2023, au moment où la lune sera pleine, il faudra s'attendre à tout, car l'énergie sera palpable et (légèrement) explosive!

Alors que le Soleil brille dans le signe du Bélier, le ciel nous offre une pleine lune en Balance, son signe astrologique opposé. Plusieurs d'entre nous pourraient ressentir les dualités et contradictions qui opposent ces deux signes astrologiques. D'un côté, le Bélier a un esprit impulsif et individuel et de l'autre, la Balane prône l'harmonie et la collaboration.

Quels sont les effets de la pleine lune en Balance d'avril 2023 ?

Si le Bélier n'a besoin de personne pour foncer vers ses buts, la Balance, elle, préfère attendre sagement les autres pour faire un pas en avant. Au-delà de l'énergie qui oppose ces deux signes astrologiques, la pleine lune d'avril mettra en lumière un grand thème, celui des relations.

Ce sont les relations, notamment les relations amoureuses et professionnelles, qui seront mises en évidence. Beaucoup de questions pourraient être soulevées durant cette lunaison : cette personne mérite-t-elle toujours une place dans ma vie ? Comment puis-je m'améliorer pour offrir le meilleur de moi-même ? Pourquoi cette relation est-elle si importante pour moi ?

Pour répondre aux questions et aux réflexions qui seront soulevées, il est conseillé d'ouvrir la discussion et de faire un pas vers l'autre. Puisque la Balance est associée au signe d'air, elle renforce notre besoin de communiquer et de nous connecter à l'autre. Bien que ces remises en question puissent être difficiles pour certains, l'objectif est d'élever les relations et la qualité de celles-ci.

Quels sont les signes les plus impactés par la pleine lune d'avril 2023 ?

La pleine lune d'avril ébranlera le Bélier.

Le Bélier sera amené à revoir ses priorités. Lui, qui accorde beaucoup d'énergie à ses ambitions professionnelles, aura tout avantage à se concentrer sur ses relations personnelles, surtout durant la pleine lune en Balance. D'importantes prises de conscience attendent le Bélier. Ces prises de conscience pourraient notamment lui permettre de découvrir l'importance d'avancer à deux plutôt qu'en solo.

La pleine lune d'avril viendra piquer le Verseau au vif.

Durant tout le mois d'avril, l'énergie du Verseau sera exacerbée par celle du Bélier, qui est aussi un signe astrologique entêté. La pleine lune pourrait provoquer certaines frustrations et tensions pour le Verseau, qui a tendance à être plutôt indépendant. Les prises de conscience qu'il pourrait faire concernent notamment sa façon de percevoir les idées et opinions des autres. Il aurait tout intérêt à s'enrichir de ce que les autres ont à lui apporter.

Quels sont les rituels à faire durant la pleine lune d'avril 2023 ?

Pour profiter pleinement de cette pleine lune, il est recommandé de prendre le temps de méditer, de mettre par écrit nos réflexions et de chercher à renforcer nos liens avec les autres. Cette pleine lune n'est pas seulement l'occasion de renforcir nos relations avec les autres, mais également avec nous-mêmes.