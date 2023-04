Le 9h15

La semaine de 4 jours

La semaine de travail de quatre jours. On en entend parler de plus en plus. Certains employeurs l’ont d’ailleurs mis à l’essai ici comme dans d’autres pays. Comment ça se gère ? Et est-ce que ça fonctionne bien ? Dans notre 9h15, la spécialiste du monde du travail, Annie Boilard sera avec nous pour répondre à ces questions.