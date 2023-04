Parler d'argent avec ses enfants

MAISON ET FAMILLE - On a pu voir récemment que les jeunes commençaient à travailler de plus en plus tôt, le ministre Boulet a même dû mettre une loi afin de règlementer l’âge légal pour travailler qui est fixé à 14 ans maintenant. Lorsque nos enfants travaillent, ils acquièrent plusieurs aptitudes, expériences, développent de l’autonomie et des qualités. Mais ils reviennent aussi avec une paye... des sous à eux. Ça nous amène le sujet de l’argent et les jeunes.

Très tôt, on essaie de leur ouvrir un REEE, on leur ouvre un compte de banque, ils reçoivent des sous en cadeau. De notre côté, parfois on peut leur offrir certaines choses, et parfois on ne peut pas, est-ce qu’on leur dit à ce moment-là? Parfois on a l’impression de donner plus à un enfant qu’à un autre, est-ce que c’est mal?