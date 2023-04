SPORT - Nous recevons Steven Finn, ancien coéquipié de Guy Lafleur. Le 22 avril 2023 marquera les 1 an du décès du démon blond et pour lui rendre hommage, Steven sort un livre coécrit avec Pierre Gince: Guy Lafleur et nous. Rassemblant plus de 50 témoignages, ce livre nous rappelle l'impact de Guy Lafleur sur les personnes qui l'entouraient.