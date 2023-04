7 oiseaux à observer en avril au Québec

Au printemps, le Québec se réveille de son hiver rigoureux, au moment même où les oiseaux commencent leur migration annuelle. Pour les ornithologues, amateurs ou professionnels, c'est une période idéale pour observer les différentes espèces d'oiseaux qui traversent le ciel. Le mois d'avril marque notamment le retour des canards et des oies au Québec. Voici les oiseaux que vous pourriez observer ce mois-ci, si la chance vous sourit.

Le mois de mars marque le début de la migration des oiseaux, qui ont passé l'hiver dans les régions les plus au sud de l'Amérique. Jusqu'au mois de mai, les oiseaux vont effectuer leur remontée vers le nord, en s'arrêtant par le Québec, endroit où la faune et la flore sont riches.

7 espèces d'oiseaux à observer en avril au Québec :

1. Bruant à gorge blanche

Ce petit oiseau migrateur mesure environ 15 cm de long. Il se caractérise par sa gorge blanche, sa poitrine rayée de noir et son chant distinctif. Il aime le lover dans les prairies et les champs de l'Amérique du Nord. Il a l'habitude de migrer vers le Québec vers la fin du mois d'avril.

Shutterstock

2. Bernache du Canada

À l'arrivée du printemps, des milliers de Bernaches du Canada prennent leur envol pour migrer vers le nord du Québec. Ces oiseaux majestueux, également connus sous le nom d'oies sauvages, parcourent des milliers de kilomètres depuis le sud des États-Unis pour se rendre dans l'Arctique canadien. Leur traversée, qui s'effectue entre le mois de mars et d'avril, est un spectacle impressionnant à voir et à entendre.

Shutterstock

3. Merle d'Amérique

Même s'il peut être confondu avec le Corbeau, le merle d'Amérique se distingue par son plumage noir brillant, son bec jaune et son chant mélodieux. C'est l'un des premiers oiseaux chanteurs à revenir dans la province pour se reproduire. Il apprécie particulièrement les fruits, les baies et les insectes que leur offrent les parcs, les zones boisées et les jardins du Québec.

Shutterstock

4. Canard d'Amérique

Dès la mi-avril, le Canard d'Amérique entame sa migration vers le nord du Québec pour y passer la saison estivale. Cet oiseau aquatique parcourt des milliers de kilomètres pour atteindre le Québec, endroit qu'il apprécie pour ses zones humides et ses nombreux étendus d'eau. On reconnaît les canards mâles, appelés colverts, grâce à leur plumage brillant et flamboyant. Les femelles, qui cherchent à se faire plus discrètes, possèdent un plumage terne.

Shutterstock

5. Fou de Bassan

C'est souvent vers la fin du mois d'avril qu'on peut observer la migration du Fou de Bassan au Québec. Cet oiseau majestueux privilégie la province pour se nourrir dans les eaux riches en poissons du golfe du Saint-Laurent. Pour reconnaître cette espèce, il suffit d'identifier dans le ciel un oiseau qui possède un plumage blanc immaculé, une tête noire et des pattes bleues.

Shutterstock

6. Grand Cormoran

Le Grand Cormoran, qui peut atteindre jusqu'à un mètre de hauteur, se rassemble avec ses paires dans les zones humides de la province, où il se nourrit de poissons et d'autres petits animaux aquatiques. Malheureusement, la population du Grand Cormoran est en déclin, principalement en raison de la perte d'habitat, en lien avec la pollution de l'eau. Il est donc crucial de protéger leur habitat afin de préserver leur migration annuelle, mais aussi leur rôle au sein de notre écosystème.

Shutterstock

7. Tourterelle triste

Dès le tout début du mois d'avril, on peut observer les premières Tourterelles tristes au Québec. En plus de son plumage légèrement rosé, cet oiseau de taille moyenne se distingue par la bande noire qu'il a sur le cou et ses ailes tachetées. Cet oiseau migrateur a l'habitude de se reproduire au nord des États-Unis et au Canada.