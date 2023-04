Voici le truc indispensable pour ne plus avoir à porter de soutien-gorge

Grâce à ce truc, les femmes n'auront peut-être pas envie de brûler leur soutien-gorge, mais elles pourraient avoir envie de le ranger pour de bon. Voici le cache-mamelon le plus vendu!

Toutes les femmes ont déjà rêvé de trouver un soutien-gorge dont le confort est tel qu'elles n'auraient plus à s'en soucier de la journée. Une nouvelle tendance, celle des cache-mamelons, leur donne enfin raison.

Depuis peu, les réseaux sociaux s'emballent pour ce produit féminin dont on vante les nombreux avantages. Si certaines le portent pour le confort, d'autres vont l'adopter pour la polyvalence.

Les cache-mamelons sont faits en silicone, ce qui les rend doux, flexibles et légers. À l'endos, on retrouve une fine bande de colle adhésive, qui permet de cacher les mamelons et de soulever légèrement la poitrine afin de donner un look ultra-naturel.

En plus d'avoir un fini mat et mince, ils n'ont ni bretelle ni cerceau, ce qui les rend invisibles. Un peu comme une seconde peau, ils peuvent être portés sous un chemisier blanc, un maillot de bain, une robe sans bretelle ou un chandail dos nu.

Heureusement, ce produit n'est pas à usage unique! Tous les cache-mamelons peuvent être lavés après leur utilisation. Il suffit de les laver à la main, à l'eau tiède, avec un savon doux puis, de les laisser sécher à plat. Une fois sèches, les propriétés autocollantes sont restaurées et ils peuvent être portés jusqu'à une trentaine de fois.

Les cache-mamelons ne conviennent pas qu'aux femmes aux petites poitrines. Celles qui ont une poitrine plus forte peuvent utiliser des cache-mamelons avec rubans adhésifs pour une plus grande couverture, pouvant aller jusqu'au bonnet D.

Plus abordables que les soutien-gorges, vous pouvez trouver des caches-mamelons pour moins de 10$.

