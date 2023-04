5 avantages de faire carrière en tourisme au Québec

Le tourisme rime souvent avec vacances, escapades, expériences uniques et souvenirs inoubliables. Mais, avez-vous déjà pensé faire carrière dans cette industrie stimulante, qui offre une foule de perspectives d’emplois ?

Que ce soit pour un travail d’été ou pour une carrière, l’industrie touristique ne manque pas d’opportunités au Québec.

D’ailleurs, les toutes premières Portes ouvertes sur le tourisme se tiendront du 3 au 6 mai 2023 : une invitation à découvrir une foule de métiers fascinants associés à l’industrie touristique du Québec !

Voici 5 avantages de travailler en tourisme :

1. Devenir un ambassadeur de sa région​

© Jeff Frenette Photography, Destination Québec cité

Grâce à votre implication, vous contribuerez au rayonnement et au développement de votre région, tout en faisant découvrir les entreprises près de chez vous. Les 17 régions administratives sont un joyau pour les régions du Québec, et leurs habitants en sont fiers. Une fierté qu'il vous sera possible de partager avec les visiteurs, afin qu'ils tombent en amour avec la région autant que vous.

2. Se développer dans un environnement de travail motivant​

Crédit photo: Myriam Baril-Tessier

Que ce soit pour les horaires diversifiés, qui vous permettent de concilier votre vie personnelle et professionnelle, ou les milieux de travail, qui sont tous différents, vous pourrez vous réaliser dans un secteur stimulant. Parce qu’en tourisme, les occasions de développer vos compétences, bâtir votre propre expérience et relever de nouveaux défis sont nombreuses.

3. Faire partie d’une équipe de passionnés​

Vous deviendrez un joueur clé au sein d’une équipe qui mise sur la solidarité. Après tout, chaque employé faisant partie de l’industrie touristique de sa région représente un maillon d’une grande chaîne où chaque geste compte !

4. Créer des expériences et des moments uniques pour les visiteurs​

Crédit photo : La Salicorne

À votre façon, vous pourrez marquer le cœur des vacanciers, dessiner des sourires sur leur visage, et allumer des étoiles dans leurs yeux. Ainsi, après leur passage, ils parleront encore et encore de l’expérience que vous leur avez fait vivre.

5. Rayonner​ dans une profession enlignée avec ses intérêts

GERMAIN HÔTELS

C’est une expérience professionnelle qui vous permettra de mettre vos talents à contribution, en plus d’être alignée avec vos intérêts. En effet, en mettant en scène vos compétences, vous contribuerez à donner vie à la magie d’un lieu, d’un moment. Une bonne raison de vous dépasser au quotidien !

Et peu importe votre niveau de scolarité, votre expérience ou votre profession, il y a une grande diversité d’emplois offerts dans cette belle industrie.

Assistez aux Portes ouvertes sur le tourisme

Durant les quatre journées des Portes ouvertes sur le tourisme (du 3 au 6 mai 2023) – qui s’annoncent bien remplies – près de 80 entreprises touristiques ouvriront leurs portes à travers neuf régions du Québec : Centre-du-Québec​, Cantons-de-l’Est​, Outaouais​, Laurentides​, Lanaudière​, Québec​, Montérégie​, Montréal​ et Îles de la Madeleine.

Lors de l’événement, il sera possible de découvrir la variété d’emplois et de métiers faisant partie de l’industrie touristique à l’aide d’activités gratuites, ouvertes à tous. Vous pourrez, entre autres, participer à des conférences, des cours, des ateliers, des rallyes, des rencontres avec des professionnels du milieu, et plus encore.

Par exemple, l’Hôtel-Musée Premières Nations à Québec proposera une immersion dans son quotidien avec une visite guidée de l'établissement incluant plusieurs ateliers, afin de vous faire découvrir les différents métiers.

Le Vignoble de l’Orpailleur dans les Cantons-de-l’Est offrira quant à lui une visite en coulisse, du champ à la bouteille, afin d’en apprendre davantage sur les différents métiers du monde de la vitiviniculture.

Puis, La Maison Lavande dans les Laurentides présentera un circuit interactif et ludique pour mettre de l’avant les différents postes offerts sur le site agrotouristique durant la période estivale.

Pour réserver votre place aux différentes activités offertes et découvrir la programmation complète de l’événement, rendez-vous à emploisaexplorer.com. Qui sait, une carrière en tourisme vous attend peut-être !

Les Portes ouvertes sur le tourisme sont une initiative du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), avec la participation financière du ministère du Tourisme et en partenariat avec les associations touristiques régionales et sectorielles participantes.