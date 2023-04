8 meilleures couettes d'été pour ne pas transpirer

L'été arrive à grands pas et avec lui, les nuits chaudes et humides. Pour beaucoup d'entre nous, les nuits d'été sont synonymes d'inconfort, agitation et parfois, d'insomnie. Voici les meilleures couettes d'été, qui sauront améliorer la qualité de votre sommeil.

Contrairement aux couettes traditionnelles en duvet, qui sont conçues pour garder la chaleur, les couettes d'été sont légères et respirantes. Bien souvent, elles sont fabriquées avec des matériaux naturels et légers, comme le coton ou le lin, qui absorbent l'humidité et aident à réguler la température corporelle.

Lorsque nous avons trop chaud, notre corps a tendance à produire plus de sueur, ce qui peut provoquer des moments d'éveil durant la nuit. Puisqu'elle est plus légère, la couette d'été aide à diminuer la transpiration et ainsi, à améliorer la qualité du sommeil.

Plus faciles à entretenir, les couettes d'été peuvent être lavées à la laveuse et suspendues à l'air frais, sur la corde à linge. De plus, elles sont souvent plus abordables que les couettes en duvet, ce qui en fait un achat intelligent!

8 MEILLEURES COUETTES D'ÉTÉ :

1. La couette Boréale légère, Simons Maison

L'équilibre parfait entre chaleur et légèreté? Voilà ce qu'offre cette couette écologique, confectionnée à l'aide de coton biologique et de duvet de canard blanc certifié responsable. Confectionnée à Montréal, cette couette a été conçue pour ceux qui ont tendance à transpirer la nuit.

2. Couette rafraîchissante pour la transpiration, Luxear

Il n'y a rien de plus désagréable que de se réveiller trempé de sueur. Grâce à sa technologie Cool-to-Touch, cette couette est fabriquée à partir de fibres rafraîchissantes, qui permettent d'évacuer la chaleur durant les nuits chaudes d'été.

3. Couette d'été en soie, Moon's sleepwares

Fabriquée à partir de soie de mûrier de qualité supérieure, cette couette est légère et respirante. Elle a été conçue pour les nuits chaudes d'été, idéale pour des températures estivales allant de 23 °C à 35 °C.

4. Couette à régulation thermique, Prestige

Cette couette quatre saisons peut autant être utilisée en été qu'en hiver. Grâce à sa technologie avancée, cette couette s'adapte à la température afin de réguler le corps. Elle isole du froid en hiver et évacue l'humidité en été, ce qui la rend si polyvalente et économique.

5. Couette en soie pour l'été, Lilysilk

Cette couette d'été, faite de soie 100% naturelle, est parfaite pour les nuits caniculaires de l'été. Grâce à ses propriétés respirantes, elle régule la température du corps, évacue l'humidité et apporte un confort léger.

6. Couette d'été légère, Walmart

Douce et légère, cette couette d'été ne retient pas la chaleur du corps, ce qui permet d'avoir des nuits de sommeil réparatrices. Facile à entretenir, elle peut être lavée à la machine et sécher sur la corde à linge.

7. Couette d'été thermorégulatrice, Elegear

Fabriquée à partir de fibres de polyester et de particules de jade, cette couette permet d'absorber la transpiration pour laisser une sensation de fraîcheur, durant toute la nuit. Cette couverture est légère et respirante, ce qui en fait une couette parfaite pour la saison estivale.

8. Couette légère en microfibre, Bourina

Faite en microfibre de polyester, cette couette offre la légèreté et la fraîcheur recherchées durant les nuits chaudes de l'été. Cet ensemble trois-pièces est offert dans une dizaine de coloris.

