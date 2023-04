Des bons choix de bouteilles pour le long week-end de Pâques

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Une délicieuse bulle jurassienne pour le brunch !

Crémant du Jura

Dosage Zéro - Bénédicte et Stéphane Tissot

Jura - France

Code : 11456492

Prix : 36,25 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une omelette jambon-fromage, une quiche aux asperges ou des crêpes.

Ce mousseux du Jura est une véritable réussite! En fait, toutes les cuvées signées par le talentueux vinificateur Stéphane Tissot sont épanouies et pleines de vie. Il propose ici un crémant alliant rondeur, saveur, droiture et élégance. Ce dernier est fait de chardonnay, de pinot noir, de trousseau et de poulsard. La famille et les amis en auront plein les papilles lors du brunch de Pâques! Profitez de son tonus et de son énergie en lui expulsant son bouchon lors de 18 à 24 prochains mois.

2. Un joli cru bordelais à offrir en cadeau !

Haut-Médoc 2020

Les Hauts de Lestac - Baron de Lestac

Bordeaux - France

Code : 15088703

Prix : 18,05 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 250 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.6 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une côte de bœuf ou un osso bucco de veau.

Le cabernet sauvignon domine l'assemblage à 70 % dans cette cuvée de la rive gauche de Bordeaux. Le tout est complété par le très connu merlot. Le produit en offre beaucoup pour seulement 18 huards. Sans se prendre pour un « Cru Classé » bordelais, le produit est fort bon. Il tiendra aisément 4 voire 5 ans dans la noirceur de votre réserve.

3. Un savoureux rouge sud-africain pour le jambon de Pâques à l'érable !

Grenache - Cinsault 2021

Fryer's Cove - Boschendal

Cape West Coast - Afrique du Sud

Code : 15069730

Prix : 25,45 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.1 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : un jambon à l'érable, des saucisses dans le bacon, des fèves au lard dans le sirop et des cretons sur un pain maison.

On retrouve ici 90 % de grenache qui est complété par un petit pourcentage de cinsault. Il s'agit d'un vin au profil moderne offrant une signature Nouveau Monde ainsi que des saveurs bien affirmées. C'est juteux, engageant, bien expressif et sans lourdeur gustative encombrante. La version vin blanc, coûtant le même prix, est également impeccable. Ce rouge pourra effectuer une sieste d'au moins 2-3 ans dans la fraîcheur de votre cellier.