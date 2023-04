Voici 10 livres pour faire plaisir à votre maman à la fête des Mères

Qu'elle soit voyageuse, bonne cuisinière ou fervente de croissance personnelle, votre maman mérite d'être célébrée à sa juste hauteur à la fête des Mères. Voici un TOP 10 de titres qui feront certainement plaisir aux précieuses mamans qui vous entourent.

• À lire aussi: Cadeaux fête des Mères : 30 idées originales pour maman

• À lire aussi: Fête des Mères: des idées-cadeaux pour tous les types de mamans

Offrez à votre maman une escapade littéraire avec ces 10 livres soigneusement sélectionnés pour célébrer sa journée spéciale!

TOP 10 de livres à offrir à la fête des Mères

En compléments des mets riches et réconfortants présentés dans son livre Cuisiner l'hiver , Cassandra Loignon offre une sélection de recettes parfaites pour célébrer la saison estivale en grand.

Ce livre met à l'honneur des ingrédients typiquement estivaux, de la légèreté, de la simplicité, des recettes qui requièrent moins d'ingrédients et mois d'étapes de préparation... et beaucoup de fraîcheur!

Au menu: 85 recettes gourmandes, mais plus légères pour impressionner les invités de votre douce maman pendant l'été. Tout cela, en formule chic et simple, à l'image des précédents ouvrages.

QUB livre

Prix : 39,95 $

Un peintre se retrouve sur la grève d’un grand fleuve afin d’en reproduire le bleu quand une femme vient bouleverser sa vie. Comme deux amoureux qui se sont rencontrés trop tard, ils se réfugient l’un dans l’autre.

Vœu lumineux d’une beauté sauvage, ce roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette porte sur ses ailes la résilience des huîtres qui fabriquent une perle de leur blessure, la majestuosité du lis géant qui ne fleurit qu’aux sept ans et l’audace de toutes les femmes qui ont décidé d’écrire leur désir.

QUB livre

Prix : 26,95 $

Victime de violences conjugales, Lily décide de quitter son mari à la naissance de sa fille Emerson. Par hasard, elle croise son amour de jeunesse Atlas.

Adolescent en perdition, il a depuis trouvé sa voie en ouvrant un restaurant. Tous les deux se demandent s'ils peuvent reprendre leur histoire là où elle s'était arrêtée.

QUB livre

Prix : 29,95 $

« Ce récit a pour thème la mémoire d’un être cher. Cette mémoire, je la ressens au plus profond de mon être, comme si mes molécules résonnaient encore de sa présence. Maman est le récit de la vie de ma mère, après qu’on lui eut diagnostiqué la maladie d’Alzheimer. Ce qui s’annonce comme un long et triste chemin vers le délitement donnera plutôt lieu à des péripéties rocambolesques qui nécessiteront une vigilance de tous les instants devant cette vie qui s’accroche, jusqu’à se donner des airs d’invincibilité et de jeunesse retrouvée. C’est aussi l’histoire du chemin que moi, son fils, j’ai fait avec elle jusqu’au bout du fil de notre relation tournicotée. Ce deuil, raconté avec amour et humour, est traversé de questionnements sur le sens de l’identité, de la transmission, des choix inconscients et des “établissements de fin de vie”. »

QUB livre

Prix : 27,95 $

La nutritionniste Geneviève O'Gleman propose des idées délicieusement rafraîchissantes de plats colorés et faciles à préparer pour vous accompagner tout l'été.

Grâce à ses astuces et recettes simplifiées, vous passerez moins de temps à cuisiner et vous aurez plus de temps pour vous prélasser au soleil.

Tout y est pour vos soirées entre amis qui s'étirent à l'infini, vos roadtrips au pied levé et vos pique-niques improvisés, et même vos soupers un peu pressés qui ont besoin d'une bonne dose de légèreté.

QUB livre

Prix : 32,95 $

*Les 500 premiers exemplaires précommandés seront signés par Geneviève. Faites vite!

« Tu vois, je suis ta maman depuis ton premier jour, jusqu'à ma dernière nuit... et éternellement dans ton coeur. »

Cet album est un dialogue entre une mère et son enfant. L'enfant grandit, l'amour de sa mère reste inconditionnel. Succession de tableaux poétiques, Ta Maman raconte un amour éternel, celui qui unit une mère à son enfant.

Au fil des années, la maman est présente à chaque étape de la vie de son fils : petit garçon, adolescent, adulte. Elle pose un regard tendre et aimant sur son enfant qui grandit. Une chose est sure : elle sera toujours là pour lui!

QUB livre

Prix : 28,95 $

Je le confesse: je ne t'ai pas tout dit! J'ai longtemps pensé que ma vie était à l'image d'un casse-tête: difficile en chien à assembler. À l'aube de mes 60 ans, au milieu des collines que j'aime tant, je me suis pourtant lancé un défi: remonter à mes propres sources, te raconter mon histoire. J'ai toujours été proche de la nature, tu le sais. J'en ai tiré des enseignements qui m'ont aidée à surmonter certaines épreuves (que tu connais) et d'autres coups durs (que tu ne soupçonnes même pas). Aujourd'hui, je réalise que les pièces de ma vie se sont imbriquées pour constituer un paysage unique: le mien, plein d'amour et d'humour.

QUB livre

Prix : 27,95 $

Un livre qui vous apprend à gérer votre argent et à investir! Savoir faire de l'argent est à la portée de tous. Ce guide vous offre les meilleurs conseils pour maîtriser la gestion de vos finances, pour atteindre vos objectifs financiers et surtout, pour vous enrichir!

Que doit-on savoir pour bien gérer ses finances? De quel montant a-t-on besoin pour être libre financièrement? Comment bâtir sa richesse grâce à la Bourse?

Prix : 26,95 $

En anglais, on appelle une particule de paillettes une « scintilla », un mot qui se traduit aussi par « étincelle », mais c'est moins joli. Une femme extraordinaire porte le récit de scintillas, hors glitter. Des abîmées. Des qui brillent trop. Des écartées, qui se sont prises entre les craques du bois franc et que la balayeuse n'embrassera pas, même si, vu de haut, ça brille. Ces choses-là arrivent. What a time to be alive.

QUB livre

Prix : 27,95 $

Est-ce que tu as déjà vu ta maman avoir des réactions vraiment bizarres? Un livre simple, drôle et déculpabilisant qui aborde le thème de la charge mentale.

À lire avec les enfants et toute la famille! Parce que, oui oui, ça existe la charge mentale. Ça existe et on peut en parler... et même en rire!

QUB livre