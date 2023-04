Voici LE truc pour empêcher votre couette de glisser dans la housse

Si vous en avez assez de votre battre avec votre couette qui finit toujours par glisser à l'intérieur de la housse, voici LE truc magique pour en finir une fois pour toute avec ce problème dans la chambre à coucher.

Si vous avez pris l’habitude de dormir avec une couette sur votre lit, il vous est probablement déjà arrivé de la « perdre » dans la housse qui l'enveloppe, n'est-ce pas?

Avec un modèle de housse de couette sans rabat, il peut être difficile en effet d’assurer un parfait maintien de la couette à l’intérieur surtout quand on bouge beaucoup en dormant.

Comment maintenir une couette en place

À la question comment faire pour que la couette reste dans sa houette et qu'elle ne bouge plus? On vous fournit un truc infaillible et à petit prix pour en finir avec ce problème récurrent.

Ces attaches empêchent les couettes en duvet de glisser à l'intérieur d'un housse de couette et maintiennent à merveille tous les coins en place.

Il suffit de repasser ces petits cercles de tissu sur les coins de votre literie avec un fer à repasser et le tour est joué! Ces attaches conviennent aux couettes de toutes épaisseurs.

ATTACHES DE HOUSSE DE COUETTE / 16 PIÈCES, 20,99 $

Ces clips de couette rembourrées sont une autre alternative qui fonctionnent à merveille pour maintenir la couette bien en place.

Vous pouvez les installer en quelques secondes seulement. Elles sont pratiquement impossible à détecter lorsque vous glissez sous les draps, le soir venu.

CLIPS DE COUETTE / 12 PIÈCES, 13,36 $

Enfin, ces mignons supports de couette en forme de champignon et antidérapants fixeront très solidement votre duvet.

Fabriqué en pur coton, ce clip est doux pour la peau, confortable au toucher et ne vient pas froid en hiver,

Comment les installer? Il suffit de passer l'aiguille à travers la couette et d'insérer la pince à linge dans le trou rond du bouton champignon pour le fixer.

Lorsque vous voulez le retirer, vous pouvez directement appuyer sur le bouton pour le déverrouiller avant d'envoyer la housse de couette au lavage, par exemple.

SUPPORTS DE COUETTE / 12 PIÈCES, 11,99 $