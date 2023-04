TOP 10 de lieux bucoliques où faire de la randonnée pédestre en Gaspésie

Avec ses sentiers pour tous les niveaux et ses points de vue spectaculaires mer et montagne, la Gaspésie est un lieu de choix pour la randonnée. Découvrez notre TOP 10 de lieux bucoliques où aller faire de la randonnée pédestre où que vous soyez en Gaspésie.

TOP 10 des plus beaux lieux de randonné en Gaspésie

Haut lieu de la randonnée pédestre, le parc national de la Gaspésie donne accès à un environnement montagnard exceptionnel, habitat d'une harde de caribous des bois, tout dernier représentant de cette espèce au sud du fleuve Saint-Laurent.

L'endroit donne accès à une foule de sentiers, de niveau facile à très difficile, s'étendant entre 1 et 17 kilomètres. Différents parcours offrent aux randonneurs l'occasion de s'imprégner de la nature, tantôt sur un sentier facile dans une vallée, tantôt sur un sommet dénudé permettant de vivre la réalité montagnarde du parc.

Parmi les incontournables à voir absolument une fois dans sa vie : Mont-Albert, Mont-Jacques-Cartier, Mont-Ernest-Laforce et Lac-aux-Américains (consultez la carte des sentiers pour les détails).

Avec ses paysages de mer, ses falaises et ses montagnes, le parc national Forillon est un lieu de randonnée pédestre qui figure dans une classe à part de par sa beauté exceptionnelle et son aspect unique.

Sur place, vous pouvez marcher en plein coeur d'un vaste réseau de sentiers pédestres accessibles à tous les types de marcheurs. Grâce à ses 11 sentiers de randonnées de niveaux et de distances variés, gageons que vous aurez de quoi vous rassasier!

Si vous devez faire des choix, le Mont-Saint-Alban et les sentiers Les Graves sont deux incontournables à voir absolument. Pour obtenir plus de détail sur les sentiers, c'est ICI .

Les montagnes offrent un décor saisissant pour les adeptes de la randonnée pédestre qui se rendent dans la Réserve faunique des Chic-Chocs . Les sentiers, de niveau facile à difficile, vous mèneront jusqu'à des points de vue impressionnants.

Sur place, vous pourrez découvrir jusqu'à 5 sentiers, variant entre 4 et 16 km, selon vos envies. Le Mont Hog’s Back et Vallières-de-Saint-Réal valent vraiment le détour si jamais le temps manque une fois sur place (consultez la carte des sentiers avant de vous y rendre).

D'une superficie de 1275 km2, la réserve faunique de Matane présente un panorama saisissant où s'entrecoupent montagnes et vallées profondes sillonnées par de majestueux cours d'eau.

Ce territoire exceptionnel, parcouru par un réseau de plus de 100 km de sentiers de randonnée pédestre, est l’habitat naturel d’une faune remarquable et diversifiée, dont l'orignal.

Profitez des 13 sentiers de randonnées pour des sorties d’une journée et créez des souvenirs impérissables à la Chute Hélène et au mont Nicol-Albert, deux coups de coeur assurés!

Le sentier international des Appalaches relie toutes les provinces maritimes avec le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'état du Maine aux États-Unis. Ce lieu vous permet tant de faire des randonnées d'un jour que de plus longues randonnées qui elles, plairont aux experts d'entre nous!

La portion québécoise, longue de 650 km, débute à Matapédia pour se terminer à Cap Gaspé dans le parc national Forillon.

Le Géoparc mondial UNESCO de Percé vous propose un parcours totalisant 18 km de superbes sentiers aménagés au cœur du mont Sainte-Anne et du mont Blanc.

Accessibles à partir du Pavillon expérientiel (accueil) du Géoparc, ces sentiers vous mèneront à des géosites exceptionnels et de magnifiques belvédères.

Les géosites de la grotte, de la grande crevasse, de la forêt magique, du trou sans fond et du mont Sainte-Anne vous enchanteront à coup sûr! Une seule visite vous convaincra.

Le parc régional du Mont-Saint-Joseph vous offre le terrain idéal pour la pratique de la randonnée pédestre. Les 35 km de sentiers pour tous les niveaux font de ce lieu un incontournable si vous séjournez à Carleton-sur-Mer.

Reliant la Ville de Carleton-sur-Mer et la Municipalité de Maria, ces sentiers vous mèneront sur les crêtes des monts Saint-Joseph et Carleton ou au creux des vallées parmi des ruisseaux et des chutes majestueuses.

Que ce soit pour une courte balade de santé ou pour la grande traversée, vous serez charmés par les beautés naturelles que vous offre le milieu.

Aménagé autour de la rivière Mitis, ce Parc régional offre aux visiteurs une multitude d’attraits et d’activités dont des sentiers de randonnée.

Ce projet en développement comprend actuellement 5 km de sentiers dans le secteur de Sainte-Flavie. Voilà une belle façon de découvrir un nouveau lieu si vous êtes des habitués des randonnées en Gaspésie!

Le parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia , c'est 7 boucles de sentiers pédestres de niveaux faciles à intermédiaire avec des dénivelés impressionnants vous permettant d'obtenir une vue imprenable sur le lac Matapédia et la vallée.

Sachez que le sentier baptisé Les 3 sœurs est un « must » pour la vue imprenable qu'il offre sur le lac Matapédia.

Le site est accessible en saison estivale, et ce, tout à fait gratuitement. Les chiens en laisse sont aussi les bienvenus!

Fan de coucher de soleil? Bienvenue à La Station de Montagne sur mer de Mont-Saint-Pierre en Gaspésie. Au sommet, l'unique panorama du mont Saint-Pierre vous y attend!

En tout, ce sont 7 kilomètres de sentiers de niveau intermédiaire qui vous feront marcher en plein air à cet endroit.

Les sentiers pédestres du Delta et de la Crête, qui permettent d’atteindre son sommet de 430 mètres d'altitude, ont complètement été réaménagés à l'automne dernier afin de permettre aux petits et aux grands d'y accéder.

Observez-y les plus beaux couchers de soleil sur cette terrasse naturelle parmi les plus impressionnantes de toute la Gaspésie! Il y a aussi un service de navettes pour accéder au sommet du mont Saint-Pierre et à son point de vue exceptionnel sur le Saint-Laurent.