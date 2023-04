De nombreuses études scientifiques confirment les bienfaits du chocolat noir sur la santé. Fini la culpabilité, bonjour les vertus pour le coeur, le corps et l'esprit la prochaine fois que vous mangerez un bon chocolat noir contenant au moins 60 % de cacao.

On ne le dira jamais assez : déguster du chocolat noir est bon pour la santé!

Cessez de culpabiliser si vous aimez laisser fondre un morceau de chocolat noir de qualité sur votre langue. Ce simple geste renferme une foule de bienfaits pour votre santé.

Le chocolat est issu de la fève de cacao et c’est à cette substance en particulier qu’on attribue les bienfaits reconnus du chocolat.

Le chocolat noir a une forte teneur en cacao, et plus celle-ci est élevée (ex : 70 à 85 %), meilleurs sont les effets sur la santé.

10 bienfaits du chocolat noir sur la santé

1. Le chocolat noir protège le coeur et les artères

Grâce aux flavonoïdes qu’il contient, le chocolat noir abaisse les risques de maladies cardiovasculaires et d’accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Une consommation régulière contribue à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires de 37 % et les risques d’accidents vasculaires cérébraux d’au moins 48 %.

Ces antioxydants aident en effet à maintenir la souplesse des artères et à limiter les risques d’athérosclérose, communément appelé le « durcissement des artères ».

2. Le chocolat noir améliore les capacités cognitives

Une fois de plus, ce sont les flavonoïdes, et plus précisément les flavonols du cacao, qui stimuleraient la fonction cognitive en luttant contre le déclin lié à l’âge. Rares sont les personnes âgées fans de chocolat. Et pourtant, le fait d’en manger leur serait extrêmement bénéfique!

Selon une étude menée à l’Université de Harvard, le cacao favoriserait le maintien des capacités intellectuelles des troisièmes âges. Vous savez ce qu’il vous reste à faire : gâtez vos papis et mamies de chocolat lors de votre prochaine visite!

3. Le chocolat noir réduit l'hypertension

En effet, les flavonoïdes comme la catéchine et l’épicatéchine stimulent la fabrication d’acide nitrique par notre organisme.

Résultat : nos vaisseaux sanguins se dilatent, abaissant efficacement la pression artérielle

4. Le chocolat noir améliore la concentration

L’étude des chercheurs de l’Université de Syracuse prouve une fois de plus les bienfaits du chocolat noir.

Celui-ci serait en mesure d’améliorer les performances intellectuelles. Consommé avant un examen ou un test important, il apaise et réconforte.

Si le chocolat que vous consommez renferme au moins 60% de cacao, il améliorera la concentration et la vigilance. Le cacao se compose de flavonoïdes, soit des antioxydants pouvant booster la concentration.

5. Le chocolat noir combat l'insomnie et améliore la qualité du sommeil

L’Université de Northumbia de l’Angleterre s’est penchée sur un autre bienfait du chocolat. Celui qui favorise le sommeil. Vous avez bien lu!

En effet, la sérotonine, contenue dans le chocolat noir, a des pouvoirs de relaxation. Consommer du chocolat avant d’aller au lit est donc une bonne idée. Un plaisir de plus, sans culpabilité.

Saviez-vous qu'un sommeil troublé est parfois lié à une carence en magnésium? Puisque le chocolat noir en contient des quantités intéressantes, en consommer permet de combler ce manque. Cela rééquilibre le rythme veille/sommeil.

6. Le chocolat noir est un puissant antidépresseur naturel

Aussi étonnant que cela puisse paraître, manger du chocolat favorise la sécrétion de neurotransmetteurs dans le cerveau que l’on surnomme les « hormones du bonheur » (sérotonine, dopamine, endorphines, etc.).

La théobromine et le magnésium, substances présentes en grande quantité dans le chocolat noir, stimulent et régulent le système nerveux. De cette manière, ils augmentent les effets des neurotransmetteurs tels que la sérotonine, connue pour son rôle sur le stress, l’anxiété et la dépression.Il contribue à maintenir l’humeur et se positionne comme un puissant allié du moral.

7. Le chocolat noir améliore les performances sportives

Le chocolat est également connu pour ses bienfaits chez les sportifs. En réduisant le stress, le chocolat diminue aussi la montée du cortisol. Il s’agit du responsable des crampes et des baisses de performances.

Magnésium, flavonoïdes, sérotonine, épicatéchine... L’étude menée par l’Université de Californie souligne les composés indispensables à notre corps et à notre santé.

Par exemple, il suffirait de manger 40 grammes de chocolat noir par jour pour améliorer ses performances sportives. L'essayerez-vous?

8. Le chocolat noir serait le meilleur allié des femmes enceintes

Le chocolat serait conseillé aux femmes enceintes. Pourquoi? Car en facilitant la circulation sanguine, il améliorerait le fonctionnement du placenta, mais aussi la croissance et le développement du fœtus.

En plus, il réduit l’hypertension... Futures mamans, tenez-vous le pour dit!

9. Le chocolat noir aide à lutter contre les rides

Les antioxydants qu’il contient, comme la catéchine, aident à garder un corps dynamique.

Le chocolat blanc ou au lait ne figure pas parmi ces aliments jeunesse, car leur teneur en cacao, et donc en antioxydants, est bien plus faible que celle du chocolat noir.

10. Le chocolat noir consistue un bon remède contre la toux

La théobromine contenue dans cet aliment possède en effet une étonnante propriété contre la toux.

Psssst! Si vous êtes enrhumé, une seule barre suffit à vous procurer l’effet escompté.

Vous possédez maintenant au moins 10 bonnes raisons de consommer du chocolat noir sans culpabilité! Faites-vous plaisir, au plus grand bonheur de votre santé.