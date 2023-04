Comment la pleine lune influence la libido et l'énergie sexuelle

Depuis la nuit des temps, on croit que le cycle lunaire influence le comportement humain et défie les lois de la nature. Lorsque la lune est pleine, il n'y a pas que les marées et les nuits de sommeil qui sont perturbées, la libido aussi est perturbée. Découvrez comment la pleine lune influence l'énergie sexuelle des êtres humains.

Si, lors des soirs de pleine lune, les marées ont tendance à être plus agitées, il en va de même pour les humains, principalement constitués d'eau. Pour les astrologues, la pleine lune n'est pas seulement associée à des perturbations physiques chez l'humain, mais aussi à des perturbations psychologiques. La pleine lune influence les humeurs, les émotions et, par le fait même, les réactions.

La lune est constituée de quatre cycles, soit la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. Selon certains astrologues, ces quatre cycles lunaires influencent la façon dont les humains vivent leur sexualité. Sans grande surprise, l'énergie sexuelle culmine durant les soirs de pleine lune, au moment où les émotions atteignent aussi un point culminant.

Pourquoi la pleine lune influence l'énergie sexuelle?

Parce que l'énergie générale est à son comble. La pleine lune est associée aux réflexions et aux bilans personnels. Cette période, plus propice à l'introspection, a tendance à rendre les humains plus émotifs et tendus. Or, certains d'entre eux arrivent à se libérer de ces tensions en faisant l'amour.

Parce que la pleine lune est associée à une plus grande agressivité. On remarque que les êtres humains ont tendance à être plus impulsifs et réactifs, durant cette période du mois. Certaines personnes pourraient donc avoir envie d'aventures et être tentées par l'inconnu. Certains sites de rencontres disent d'ailleurs avoir noté une augmentation des inscriptions durant les soirs de pleine lune.

Parce que la pleine lune perturbe le sommeil. Ceux qui ont du mal à trouver le sommeil, durant les soirs de pleine lune, pourraient être plus enclins à se chercher des distractions, comme celle de faire l'amour à leur partenaire.

Tout de suite après la pleine lune vient le dernier cycle lunaire, associé à une période de repos et de calme. C'est d'ailleurs durant cette phase de la lune que la libido des êtres humains serait la moins forte.