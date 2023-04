La technique infaillible pour enlever les taches et les poils de chien

Même si on ne pouvait se passer de nos animaux de compagnie, on se passerait volontiers de la saleté qu'ils laissent derrière eux, surtout au printemps. Si, par tous les moyens, vous avez tenté d'enlever les taches et les poils laissés par votre chien ou votre chat, voici la technique infaillible que vous devez utiliser, sans plus tarder!

Si vous avez un chien ou un chat, vous savez que les endroits de prédilection pour la sieste d'après-midi sont les canapés, les tapis et les lits. Et, vous savez aussi que ces surfaces sont souvent recouvertes de tâches, de poils et d'odeurs.

Si vous avez tout essayé, peut-être qu'il est temps d'essayer la balayeuse à vapeur. Cet appareil est devenu si populaire auprès des propriétaires canins qu'il est l'aspirateur le plus vendu sur Amazon, tous modèles et prix confondus.

Sur Amazon, la balayeuse à vapeur de la maque Bissell Little Green est au sommet des ventes et cumule plus de 14 000 évaluations, en provenance des quatre coins du monde. Les consommateurs vantent notamment son efficacité à pouvoir enlever les tâches, les poils et les odeurs, laissés par les animaux de compagnie.

Contrairement à la balayeuse traditionnelle, celle-ci fonctionne avec la technologie à vapeur chaude, ce qui permet de nettoyer en profondeur n'importe quels tapis et revêtements en tissus, comme les canapés et les matelas.

D'un côté, un premier réservoir contient le produit nettoyant, qu'il faut pulvériser sur la surface tachée. De l'autre, un deuxième réservoir accueille l'eau usée, qui sera aspirée par le tuyau. La balayeuse possède aussi une brosse pour frotter et enlever les taches plus tenaces.

Si la balayeuse est très utile pour enlever les poils et les tâches de nos amis à quatre pattes, elle peut aussi être utilisée pour nettoyer les bancs d'auto, la tapisserie et les escaliers de la maison.

ACHETEZ