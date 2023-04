Les premières menstruations : tout qu'il faut savoir

L’apparition des premières menstruations est une étape importante dans la vie d’une adolescente, mais ne doit pas pour autant être inquiétante, bien au contraire. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur les premières règles pour mieux les vivre ou pour mieux accompagner une ado autour de vous.

Il est généralement conseillé de commencer à discuter des menstruations avec les filles à partir de l'âge de 8 ans, afin qu'elles aient suffisamment de temps pour poser des questions et comprendre le sujet avant le début de leurs règles.

En tenant des discussions régulières et ouvertes, on pourra répondre aux questions et aux préoccupations des filles à mesure qu'elles grandissent et qu'elle deviennent plus curieuse.

Qu’est-ce que les premières règles?

Les premières règles, ou menstruations, correspondent à un écoulement de sang venant de l'utérus qui survient tous les mois et dure plus ou moins de 3 à 7 jours.

Les règles accompagnent absolument toutes les femmes, et ce, jusqu’à la ménopause qui survient vers l’âge de 50 ans. Ainsi, les toutes premières menstruations marquent le début d’une longue étape de vie (environ 40 ans!) où il est possible que vous soyez fertile.

Elles marquent le début officiel de la puberté et sont le signe que le corps est capable de concevoir un enfant (d’un point de vue biologique). À partir du moment où une femme a ses règles, elle peut tomber enceinte après avoir eu des rapports sexuels. En fait, vous pourriez devenir enceinte même si vous n’avez jamais été menstruée puisqu’il est possible que vous ovuliez avant vos premières règles.

Le cycle menstruel dure environ 28 jours. Chaque mois, l’un des ovaires émet un ovule qui peut être fécondé. Dans l'utérus, la membrane utérine se développe. Si l’ovule émis n’est pas fécondé, aucun embryon ne sera à accueillir. La membrane se dégrade, car elle est inutile en l’absence de grossesse.

Quand devrais-je avoir mes premières règles?

Règle générale, la plupart des filles ont leurs premières règles lorsqu’elles sont âgées entre 10 et 16 ans, parfois dès 8 ou 9 ans. La moyenne se situe à un peu plus de 12 ans. Il n’y a pas vraiment de règle justement et il ne sert à rien de vouloir se comparer.

Il est difficile de savoir exactement quand arriveront les premières règles. Celles-ci sont souvent accompagnées d’autres symptômes de la puberté comme :

Le développement de la poitrine

La poussée des poils pubiens

L’apparition de l'acné

Un ou plusieurs pics de croissance

Une humeur qui change

Une peau et des cheveux qui deviennent plus gras

Bien que nombreux, ces bouleversements ne doivent pas être inquiétants, car ils font partie de la croissance normale d’une jeune femme.

De plus, plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle sur l'âge des premières règles. L'alimentation, la pratique de sports, la santé, le poids et la génétique sont autant de facteurs pouvant avoir une influence sur le moment où arriveront les premières menstruations.

Si vous êtes préoccupée par vos premières règles, parlez avec votre médecin de famille.

Les symptômes des premières menstruations

Les symptômes menstruels varient d'une personne à une autre. Vous vivrez peut-être vos premières règles sans symptôme majeur, ou alors vous pourriez ressentir un certain niveau d’inconfort.

Parmi les symptômes les plus fréquents, on retrouve :

Douleurs abdominales

Tiraillements, crampes

Maux de tête, de dos

Douleurs au niveau des seins

Ces douleurs peuvent être légères ou modérées, mais certaines personnes peuvent également ressentir des douleurs intenses. Causées par des contractions de l'utérus pendant les menstruations, les douleurs peuvent être ressenties dans le bas du ventre, le dos ou les cuisses.

Dans tous les cas, la plupart de ces symptômes ne durent pas très longtemps et peuvent être traités à l’aide d’ibuprofène ou d’un autre médicament antidouleur en vente libre.

Une bouillotte ou une compresse chaude sur l’abdomen ou dans le bas du dos peut aider à apaiser la douleur à ces endroits.

Quelle est la couleur des premières règles

Les saignements menstruels sont souvent de couleur rouge ou brun, mais ils peuvent aussi dans certains cas être noirs ou gris!

La plupart du temps, le sang des premières menstruations est plutôt brun-noir. Ce phénomène est normal. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir si cela vous arrive. Les premières règles peuvent aussi être accompagnées de caillots de sang, qui sont des morceaux de sang plus épais.

Celles-ci pourraient être très légères, seulement quelques taches de sang brunâtre, ou elles pourraient commencer et se terminer par des pertes brunâtres, mais être d’un rouge vif les jours de flux abondant.

Combien de temps durent les premières menstruations

La durée des premières règles varie d’une jeune fille à l’autre. Toutefois, la durée moyenne de ces dernières tourne autour de 3 à 5 jours. Elles peuvent durer moins pour certaines et plus pour d’autres, allant jusqu’à 7 jours.

Si votre période menstruelle est un peu plus courte ou plus longue, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Il est bon de savoir que les premiers cycles menstruels peuvent être assez courts et légers et devenir plus longs et abondants ensuite.

Le corps s’habitue au fur et à mesure à cette nouvelle expérience. À la longue, elles auront tendance à durer le même nombre de jours chaque mois.

Il est alors utile de noter la durée des premières règles afin de savoir à quoi s’attendre.

À quoi servent les menstruations?

Les règles servent à évacuer une partie de la muqueuse utérine afin qu’un nouveau cycle menstruel commence. Autrement dit, elles marquent le début d’un nouveau cycle menstruel.

Chaque mois, si la rencontre entre le spermatozoïde et l’ovule n’a pas lieu (s’il n’y a pas eu de fécondation), les règles surviennent car le corps doit évacuer le surplus d’endomètre créé durant le cycle précédent. L’apparition des ègles signifie qu’un nouveau cycle vient de commencer.

Elles sont primordiales dans la vie d’une femme, puisque les avoir permettra éventuellement de pouvoir concevoir un enfant. Les menstruations signalent aussi que le corps se développe correctement, que la jeune fille grandit et qu'elle quitte peu à peu l’enfance pour devenir une femme.

Quelles protections utiliser pour les premières menstruations

Il est essentiel de choisir une protection hygiénique qui conviendra le mieux à ses besoins et à son style de vie. Il existe plusieurs types de protections hygiéniques disponibles pour gérer les premières règles d'une jeune fille :

Les serviettes hygiéniques : elles sont faciles à utiliser et peuvent être changées régulièrement tout au long de la journée pour maintenir une bonne hygiène.

: elles sont faciles à utiliser et peuvent être changées régulièrement tout au long de la journée pour maintenir une bonne hygiène. Les tampons : ils sont insérés dans le vagin pour absorber les saignements menstruels et peuvent être changés toutes les 4 à 8 heures.

: ils sont insérés dans le vagin pour absorber les saignements menstruels et peuvent être changés toutes les 4 à 8 heures. Les coupes menstruelles (ou « cup ») : elles sont insérées dans le vagin pour collecter les saignements menstruels et peuvent être utilisées pendant maximum 8 heures avant d'être vidées et nettoyées.

(ou « cup ») : elles sont insérées dans le vagin pour collecter les saignements menstruels et peuvent être utilisées pendant maximum 8 heures avant d'être vidées et nettoyées. Les culottes menstruelles : composées généralement d'un voile en coton qui est placé à l'intérieur de la culotte pour absorber les saignements, et d'un tissu extérieur étanche pour empêcher les fuites. Elles peuvent être lavées et réutilisées, ce qui les rend plus écologiques et économiques à long terme.

La vie pendant les menstruations

Avoir ses règles signifie que tout va bien! Il est tout à fait possible de poursuivre ses activités habituelles.

Vous pouvez faire du sport, aller à la piscine, travailler, aller à l’école et sortir en toute tranquillité. Pratiquer une activité sportive peut d’ailleurs réduire les douleurs liées aux menstruations.

Pensez à avoir toujours sur vous une protection périodique de rechange au cas où vos règles surviennent en dehors de la maison.

Et surtout n’hésitez pas à demander conseil en cas de doute ou de crainte!