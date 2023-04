Notre chroniqueur scientifique Normand Voyer s'illustre à New York

Notre chroniqueur scientifique à l'émission, Normand Voyer, a récemment eu droit à un grand honneur du côté de New York. Découvrez ce que ce scientifique reconnu mondialement a eu la chance de vivre comme expérience sur place.

• À lire aussi: Un ménage du printemps sécuritaire avec Normand Voyer

• À lire aussi: La chimie et les remèdes de grands-mères avec Normand Voyer

C'est le 23 février dernier que Normand Voyer a présenté une conférence au prestigieux TED Theater à New York dans le cadre d’un évènement spécial en collaboration avec Destination Canada.

Notre fidèle collaborateur scientifique y a présenté une conférence portant sur ses recherches sur les produits naturels du Nunavik et l'importance de protéger ce territoire unique.

Gilberto Tadday / TED

Sélectionné parmi des centaines de candidatures

Il s'agit de la seule personne originaire du Québec à avoir été sélectionnée parmi des centaines de candidatures, et ce, de partout au Canada.

Après un appel de candidatures pancanadien, l’équipe de TED a conduit un processus de sélection rigoureux en plusieurs étapes, a évalué des centaines de candidatures dont celle de Normand Voyer. L'évènement rassemblait nul autre que 14 des plus grands acteurs et actrices de changement au pays. Disons qu'il s'agit d'une présence digne de mention, n'est-ce pas?

Scientifiques, chercheurs, chefs d’entreprises, artistes, designers et autres experts montent sur la mythique scène du TED Theater de New York pour partager leur savoir et idées innovantes en lien avec leur domaine.

Ces derniers ont pu prononcer une conférence sur le sujet de leur choix, de la psychologie à l'apprentissage par les jeux vidéo, reflétant chacun à leur manière la diversité au Canada.

Les conférences TED (Technology, Entertainment and Design) mettent en valeur des idées qui « méritent d'être diffusées » via ses célèbres conférences de moins de 18 minutes.

Un grand honneur

« C'est vraiment un honneur d'avoir été sélectionné au sein d'un groupe d'individus qui font des choses exceptionnelles. Ces personnes ont des idées et des parcours remarquables. J'ai fait de nombreuses conférences dans ma vie, mais celle-ci est la plus stressante et la plus marquante de ma carrière », explique M. Voyer à propos de sa prestation au TED Theater.

Celle-ci a été présentée devant une salle comble où étaient rassemblés professionnels et responsables de services touristiques de nombreux pays et médias d’envergure tel que Google et Forbes Magazine.

Gilberto Tadday / TED

La chimie de l'amour

En plus de ses conférences scientifiques, Normand Voyer est aussi reconnu pour ses conférences de vulgarisation, dont l’inédite Chimie de l’amour, conférence chouchou des Québécois!

Présentée à plus de 350 occasions à des groupes de 13 à 93 ans, cette conférence hors de l'ordinaire vise à démystifier l’amour, mais aussi promouvoir les sciences et à démontrer l'importance qu'elles ont dans nos vies.

Fan de science? Retrouvez Normand Voyer à la barre de nos chroniques scientifiques à Salut Bonjour et à Salut Bonjour Week-end.