Sophie Grenier, gagnante de La Voix 2023

Entrevue

Sophie Grenier et Mario Pelchat

Dimanche a eu lieu la grande finale de La Voix. Comme vous le savez, l’édition de cette année a couronné la Franco-Ontarienne SOPHIE GRENIER avec son interprétation de « Let’s talk about love » / « Puisque tu pars ». Nous avons la chance de l’accueillir ici en studio en compagnie de son coach MARIO PELCHAT. On reviendra avec eux sur cet incroyable parcours et on discutera de cette nouvelle vie qui commence pour elle !

