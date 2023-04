Le 9h15

Le casse-tête du stationnement et la loi

C’est souvent un véritable casse-tête pour les automobilistes de se stationner en ville, particulièrement à Montréal où même l’agence de la mobilité Durable elle-même s’y perd et va créer une base de données numériques de toutes les règlementations. Dans notre 9h15 avec Me Sophie Gagnon, on parle de stationnement et on vous aide à y voir plus clair!