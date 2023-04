À la recherche d'une famille dévouée pour Roxy

Roxy, une adorable chienne de 9 ans, ne souhaite qu’une chose : partager tout son amour débordant avec les humains. En attendant sa famille adoptive, elle profite des bons soins et des nombreux câlins de l’équipe de la SPCA de Montréal.

Très calme, affectueuse et respectueuse, Roxy démontre quantité de belles qualités. C’est une compagne idéale pour ceux et celles qui souhaitent faire de douces balades dans la nature et se prélasser sur le divan en bonne compagnie. Roxy cherche une famille qui a de l’expérience avec les chiens et qui pourra lui offrir un environnement paisible, sans jeunes enfants ou autres animaux. Comme Roxy n’est pas patiente avec ses congénères, le contact avec d’autres chiens n’est pas recommandé.

En raison d’un léger surpoids, il est important que Roxy reste active et dépense son énergie pendant 1 à 2 heures par jour, dans le respect de ses limites, bien sûr. Notez que cette chienne d’âge mûr est très stressée dans les environnements bruyants, il serait donc préférable qu’elle vive à la campagne ou dans un quartier pas trop animé.

Roxy est une chienne extraordinaire, mais elle a eu un passé difficile. Elle a notamment surmonté un cancer et a connu plusieurs fois l’abandon. Elle a besoin d’être choyée et aimée par une famille attentionnée, prête à s’investir pleinement pour elle.

Information importante à savoir sur Roxy : Elle souffre d’une rupture du ligament croisé crânial (ligament du genou gauche). Ce type de blessure peut être soulagée grâce à des médicaments contre la douleur, mais une intervention chirurgicale faite par un spécialiste pourrait rétablir son confort de manière permanente.

Le rêve pour Roxy serait de trouver une famille qui défraierait ses soins pour le reste de sa vie. Soyez partie prenante du sauvetage de cette dame d’expérience!

Vous pouvez rencontrer Roxy à la SPCA de Montréal pendant les heures d’ouverture du service d’adoption. Pour obtenir l’adresse du refuge et en connaître les heures d’ouverture, visitez le www.spca.com.