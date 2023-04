Du frais et du léger comme le printemps est finalement arrivé!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc estrien alliant énergie et tonicité

Vidal 2021

Le Stanbridge - Domain du Ridge

Cantons de l'Est - Québec - Canada

Code : 12962549

Prix : 19,75 $

Disponibilités : 36 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.1 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

Ce 100 % vidal est signé par un domaine familial qui élabore des vins depuis près de 3 décennies dans la magnifique région de Brome-Missisquoi. La famille Paradis a planté à ce jour tout près de 265 000 pieds de vignes ! Le blanc que je salue ici propose des parfums de fleurs blanches, d'eau d'érable et de pomme verte. C'est droit, franc, pur et complètement sec. Buvez la bouteille au courant des 18 à 24 mois suivant son achat pour pleinement en profiter.

2. Un rosé grec qui est bon à en « lécher sa coupe »

Rosé de Xinomavro 2021

Domaine Thymiopoulos

Code : 13567524

Prix : 20,60 $

Disponibilités : 330 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.5 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des poivrons farcis de veau haché, un poulet rôti ou des fajitas bien garnis.

Ce rosé des « ligues majeures » mettra du soleil à vos 5 à 7 sur la terrasse ! Parfums invitants, gustatif rond, gras et enveloppant. Sa texture onctueuse et bien huileuse, vous fera effectuer de fastueuses harmonisations mets-vins à table. Toutes les cuvées signées du talentueux vinificateur, Apostolos Thymiopoulos, peuvent être acheté les yeux fermés. Aucun souci à allonger ce vin ni blanc ni rouge encore 2 bonnes années dans la fraîcheur de votre cellier.

3. Un rouge « de soif » et de « plaisir immédiat » qui est issu du Languedoc

Soif Rouge 2021

Vignoble du Loup Blanc

Languedoc - France

Code : 11154726

Prix : 21,05 $

Disponibilités : 240 bouteilles en ligne et 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.3 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : un plateau de « finger food » à partager : pilons de poulet, saucisses de porc, pointes de pizza, etc.

On retrouve dans cette sympathique cuvée languedocienne, du cinsault et du grenache, à part égale. Rien de sérieux, rien de complexe et rien de trop cérébral. Juste un bon rouge juteux, friand, primaire, gouleyant, fruité et de « bonne descente ». C'est bien fait, c'est bon et c'est issu d'une culture biologique. Tirez-lui son bouchon au courant des 12 à 18 mois à venir pour bien lui rendre honneur.