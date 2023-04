Où faire du vélo de montagne dans les Laurentides

La magnifique région des Laurentides offrent aux amateurs de vélo de montagne une source inépuisable de plaisir. Découvrez 12 endroits incontournables où enfourcher votre vélo cette saison, et ce, peu importe votre niveau d'expérience.

Avec ses nombreuses destinations, la région des Laurentides propose des sentiers pour tous les goûts et tous les niveaux.

Petits et grands apprécieront partir à la découverte du vaste réseau de pistes accessibles pour les débutants et les intermédiaires.

Les amateurs d’action aimeront défier la gravité et oser les descentes palpitantes plus audacieuses dans les sentiers dédiés aux experts.

Vélo de montagne dans les Laurentides : les 12 meilleurs endroits

L' Abbaye d’Oka se situe dans un microclimat à proximité du parc national d'Oka et du lac des Deux Montagnes. Lors de vos randonnées à vélo, vous aurez accès à un site exceptionnel présentant des panoramas époustouflants, et ce, à seulement 40 minutes de Montréal.

Horaire : Ouverture dès la fin mai 2023, de 7h à 20h.

Tarifs :

: Adulte : 18,50 $ + tx.



Enfant (10-17 ans) : 10,00 $ + tx.



Laissez-passer annuel Adulte : 195 $ + tx.



Laissez-passer annuel Enfant : 68,50 $ + tx.

Faire du vélo en hiver et en été? C’est possible au parc du Domaine Vert qui vous offre près de 22 km de pistes. Que ce soit en fatbike ou en vélo de montagne, les sentiers sauront satisfaire les débutants tout comme les experts.

Horaire : Ouverture prévue vers la fin mai 2023, si la météo le permet. En été, ouvert de 8h30 à 20 h.

Tarifs :

: Adulte : 9,25 $



Enfant : 5,75 $



Famille : 20 $

*Tarifs étudiant et sénior disponibles.

L’été, le Centre de plein air Roger-Cabana propose plus de 10 km de sentiers dédiés à la randonnée pédestre, à la course en sentiers et au vélo de montagne. L’accès au site et aux sentiers est gratuit durant l’été.

Horaire : Ouverture vers la fin mai si la météo le permet. Après, ouvert tous les jours de 8h à 20h.

Tarifs :

: Adulte : 8 $



Enfant : 5 $

Le MSS Bike Park est un parc de vélo desservi par une remontée mécanique et est situé au versant Avila du Sommet Saint-Sauveur à Piedmont. Faites principalement à la machine, larges, rapides, remplies d'obstacles et de sauts, la plupart des pistes seront appréciées par les différents niveaux de cyclistes. Des heures de plaisir vous y attendent!

Horaire : Ouverture vers la fin mai si la météo le permet. L'horaire pour l'été 2023 est à venir...

Tarifs :

: Adulte : 55 $



Jeune (14 à 17 ans) : 45 $



Enfant (13 ans et -) : 29 $

*Billet de demi-journée et de soirée à partir de 17h disponible.

Le réseau de vélo de montagne, situé au parc Basler , à proximité du centre du village offre environ 15 km de sentiers. La plupart sont classés faciles à intermédiaires et plusieurs kilomètres de sentiers à voie unique ont été construits l’été dernier.

Des boucles variées peuvent être empruntées pour créer différents circuits, la plupart passant par des zones boisées et ombragées. Il y a aussi deux points de vue panoramiques et une boucle autour du lac Lefebvre.

Horaire : Ouverture prévue à la fin mai 2023. L'horaire pour l'été 2023 est à venir.

Tarif : Gratuit.

Parcourir les pistes de vélo de montagne du Mont-Avalanche , c’est découvrir des sentiers plein de défis! Le réseau est en constant développement de même que la signalisation. Quatre circuits vous permettent de rouler en pleine sécurité.

Horaire : Ouverture prévue au début juin 2023. L'horaire pour l'été 2023 est à venir

Tarifs :

: Adulte : 8 $



Étudiant (13-21 ans) : 5 $



Enfant (12 ans et moins) : Gratuit

Si vous mettez le cap sur le Parc du Mont Loup-Garou du côté de Sainte-Adèle, sachez que la majorité des sentiers de vélo de montagne sont de niveau intermédiaire à avancé. Des habiletés techniques sont requises. Une personne avisée en vaut deux!

Horaire : Ouverture vers la fin mai, si la météo le permet. Ouvert de 7 h à 21 h.

Tarifs :

: Adulte : 10,44 $



Étudiant (13 à 17 ans) : 7,83 $

Le réseau du MTB Belle Neige compte actuellement plus de 20 km de parcours aménagés en montagne, de quoi plaire aux amateurs de sensations fortes! À votre rythme, aventurez-vous et explorez les sentiers, alliant endurance et technique.

Selon le niveau de piste empruntée, vous rencontrerez plusieurs défis et obstacles naturels ou aménagés : racines, roches, ponts, dénivelés et « jumps ».

Horaire : Ouverture prévue au début juin 2023. L'horaire pour l'été 2023 est à venir.

Tarifs :

: Adulte et étudiant (11 à 99 ans) : 12 $



Enfant (10 ans et -) : 8 $

Situé au cœur des Laurentides méridionales, le parc régional de Val-David — Val-Morin est un territoire de près de 600 hectares, en pleine nature, facilement accessible à moins d’une heure de Montréal et à moins de deux heures de la région d’Ottawa. Sur place, découvrez plus de 35 km de sentiers ouverts au vélo de montagne. De quoi vous amuser à planche!

Horaire : Ouvert tous les jours, dès la fin mai, de 8 h 30 à 16 h 30.

Tarif : Tarif journalier pour tous de 9 $

Plus de 50 km de sentiers au cœur de la nature sauvage accessibles gratuitement pour le plaisir de tous aux Sentiers Mont-Tremblant ! Que vous soyez initiés ou non, vous êtes invités à faire l’expérience d’une randonnée en vélo de montagne sur un itinéraire pensé pour vous offrir le meilleur de Mont-Tremblant.

Horaire : Accessible à compter du début juin. L'horaire complet pour l'été 2023 est à venir.

Tarif : L'accès est gratuit.

Envie d'essayer ce nouveau sport hyper tendance? 3-2-1, c’est parti pour des heures de plaisir en vélo de montagne au parc régional Montagne du Diable ! Choisissez votre secteur ou faites les trois! Secteur Pavillon, secteur Montagne ou secteur Enduro.

L'un des points forts de l'endroit : ses pistes parfaites pour découvrir les sensations que procurent le vélo de montagne. Des pistes roulantes, techniques, des « flowtracks », des pistes techniques avec sauts, des pistes « vieille école » avec des roches et des racines, des « autoroutes », bref, à vous d'essayer ce qui vous tente!

Vous pouvez aussi faire la location d'équipements sur place.

Horaire : Ouvre dès le début juin. L'horaire pour l'été 2023 reste à venir.

Tarifs :

: Adulte : 10,44 $



Enfant (18 ans et moins) : Gratuit

Le MbPark propose une variété de pistes pour tous les cyclistes, de tous les niveaux. Les sentiers sont conçus pour être stimulants et amusants, avec des caractéristiques telles que des sauts, des virages relevés et des descentes.

Le parc dispose d’un système de remontées dédié pour transporter les cyclistes et leurs vélos jusqu’au sommet de la montagne. MbPark offre également des locations de vélos et des réparations.

Horaire : Ouverture prévue autour du 24 juin 2023 et jusqu'en octobre, selon les conditions météorologiques.

Il est recommandé aux cyclistes de vérifier le site Web du parc ou d'appeler à l'avance pour confirmer les heures d'ouverture et les conditions de piste avant de planifier une visite.

ou d’appeler à l’avance pour confirmer les heures d’ouverture et les conditions de piste avant de planifier une visite. Tarif : Les tarifs pour l'été 2023 seront annoncés sous peu.