Pommes fondantes à l’érable, crémeux de mascarpone au chocolat blanc et amandes effilées

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 12 minutes

INGRÉDIENTS

Crémeux:

240g de chocolat blanc concassé

150g de crème 35%

2 feuilles de gélatine

220g de fromage mascarpone

Pommes :

4 pommes Spartan Qualité Québec

1 citron (jus seulement)

1 tasse (250ml) de sirop d’érable foncé

1 tasse (250ml) de cassonade

2 tasses (250ml) de cidre

1⁄2 bâton de cannelle

1⁄2 c. à thé (2.5ml) de muscade

1⁄2 gousse de vanille

Amandes :

2 c. à soupe (30ml) de beurre salé

2 c. à soupe (30ml) de sirop d’érable foncé

1⁄4 tasse (60ml) d’amandes effilées

PRÉPARATION

Étape 1 : Pour le crémeux mascarpone, faire gonfler les feuilles de gélatine dans l’eau froide pendant 3 minutes. Bien les éponger. Chauffer ensuite la crème à feu doux avec la gélatine pour dissoudre cette dernière. Une fois sur le point d’ébullition, couler cette crème sur les pistoles de chocolat blanc pour les faire fondre.

Étape 2 : Une fois bien fondu, ajouter le mascarpone et bien fouetter. Mettre au frigo pour minimum 120 minutes pour faire figer le crémeux. Détendre ce dernier à l’aide d’un fouet et le transvider dans une poche à pâtisserie pour le service.

Étape 3 : Peler et retirer le cœur des pommes. Ensuite, dans un chaudron à feu moyen, faire fondre la cassonade avec le sirop d’érable, le cidre, la vanille et les épices. Une fois à ébullition, baisser le feu et y ajouter les pommes. Laisser cuire à feu doux 15 minutes en s’assurant que les pommes soient toujours immergées. Les pommes seront prêtes quand la pointe d’un cure-dent y pénètre facilement.

Étape 4 : Retirer les pommes et les laisser tiédir sur une grille. Pendant ce temps, dans un petit poêlon, chauffer le beurre. Une fois moussant, y ajouter les amandes, puis rôtir une minute et déglacer avec le sirop d’érable. Laisser cuire 30 secondes et fermer le feu.

Étape 5 : Pour le montage, disposer les pommes au centre des bols. Farcir de crémeux au mascarpone et ajouter les amandes sur le dessus. À l’aide d’un louche, servir un peu de sirop de cuisson avec les pommes. Servir tiède !