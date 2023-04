Qu'est-ce que la mycose des ongles

L'onychomycose, mieux connue sous le nom de mycose des ongles, est une infection causée par un champignon qui peut toucher un seul ou plusieurs des ongles des pieds ou des mains. Découvrez les causes, les signes et symptômes et les façons de la traiter avant qu'elle ne se propage davantage.

• À lire aussi: Traitement pour champignons aux ongles du pied

• À lire aussi: Un vernis dans la mire de santé Canada

L'onychomycose est une infection fongique des ongles qui peut toucher un seul ou plusieurs des ongles des pieds ou des mains.

La mycose des ongles est l'infection la plus courante dans les consultations. Ce problème représente jusqu'à 50 % des problèmes d'ongles.

Shutterstock

La mycose des ongles touche environ 6,5 % de la population canadienne ; elle est plus fréquente chez les personnes de plus de 60 ans et celles qui ont d'autres troubles de santé, comme le pied d'athlète, le psoriasis des ongles, une blessure des ongles, le diabète ou un système immunitaire affaibli.

Quelle est la cause de la mycose des ongles?

L'onychomycose est causée principalement par les dermatophytes (un groupe particulier de champignons) et parfois par d'autres types de champignons, comme les levures.

Les champignons sont des organismes microscopiques qui n'ont pas besoin de la lumière du soleil et qui aiment vivre dans un milieu chaud et humide. C'est pourquoi les personnes qui font de la natation ou dont les pieds transpirent abondamment risquent davantage d'avoir une onychomycose. En raison de leur très petite taille, les champignons peuvent envahir votre peau en passant par une coupure minuscule ou par un petit espace séparant l'ongle et le lit de l'ongle.

Le lieu joue également un rôle fondamental dans l’apparition de l’infection, par exemple les lieux publics collectifs, humides et chauds, où l’on se retrouve souvent pieds nus tel que la piscine, le sauna, les vestiaires, etc. La mycose des ongles des pieds s’attrape lors d’un contact pieds nus. Les champignons sont disséminés par les fragments de peau déposés sur le sol par les personnes infectées.

Vous pouvez tout aussi bien l'attraper sous votre propre toit si un membre de la famille en est atteint. Il suffit que vous marchiez pieds nus sur un tapis, que vous empruntiez une paire de pantoufles ou utilisiez un même coupe-ongles... et vous êtes pratiquement certain d’être contaminé!

Shutterstock

Les champignons sont des organismes microscopiques qui aiment la noirceur, la chaleur et l'humidité. Voilà pourquoi ils se retrouvent souvent sur les ongles de pieds puisqu'ils sont souvent confinés dans nos chaussures.

La circulation du sang dans les orteils est moins importante que dans les doigts, le système immunitaire a donc plus de difficultés à combattre l'infection au pied.

Les signes et symptômes de la mycose de l'ongle

La mycose de l’ongle peut se développer de plusieurs façons, mais on la reconnaît surtout par :

Des ongles décolorés, qui deviennent blanc / jaune / brun

Des ongles friables

Un épaississement de l’ongle

Un soulèvement de l'ongle

Un changement de forme de l'ongle

Une douleur en cas de pression

L’intégralité de ces symptômes ne se manifeste pas chez tous les porteurs de mycose des ongles.

Comment la soigner rapidement

Il est important de savoir que la mycose des ongles ne disparait pas d'elle-même. Une infection fongique des ongles n’est pas à négliger puisque celle-ci peut être contagieuse et peut empirer avec le temps.

Dès l’apparition des premiers signes d’infection, il est important de débuter un traitement.

Shutterstock

Les traitements pour la mycose des ongles

Il existe à ce jour une multitude de traitements pour remédier à ce problème, comme le Ciclopirox, qui est un vernis antifongique, la poudre antifongique pour chaussure, l’appareil de traitement au laser, le Lamisil qui est une crème pour les ongles, le Jublia, le Loprox, etc.

Il est aussi possible d’opter pour un traitement sans ordonnance qui peut, dans certains cas, constituer un traitement très efficace. Par exemple, le traitement antifongique Emtrix est une solution liquide facile à utiliser, qui redonne à votre ongle un aspect normal, sans que vous ayez à le limer.

Il suffit d’appliquer une mince couche sur l’ongle atteint, une fois par jour, à l’aide d’un applicateur avec embout en silicone, prévenant le gaspillage. La période de traitement recommandée est de 3 à 6 mois, alors n’abandonnez pas!

L’association des deux ingrédients actifs - urée et acide lactique – permet de traiter efficacement l’infection fongique de l’ongle causée par des champignons.

Courtoisie Walmart

ACHETER ICI

Si les remèdes maison peuvent constituer une première approche intéressante dans le cadre du traitement des champignons infectant les ongles des pieds, ces derniers ne sont toutefois pas toujours suffisants.

Afin de soigner la mycose des ongles des pieds, il est néanmoins préférable de consulter un podiatre qui sera à même de proposer le traitement le plus approprié selon la nature de l’infection, son étendue et son degré de sévérité.

Est-ce que c'est dangereux?

L'infection fongique de l'ongle n'entraîne habituellement pas de problème grave à long terme si elle est traitée adéquatement.

Si vous constatez des changements anormaux aux ongles, il demeure important de consulter le médecin rapidement pour une évaluation et ce, même si l'infection est indolore.

Comment prévenir la mycose des ongles

Une bonne hygiène des mains et des pieds réduit la fréquence et les risques reliés à la mycose des ongles. Des gestes simples au quotidien pourraient vous éviter bien des soucis, par exemple :

Garder les ongles courts et bien entretenus;

Éviter de partager les accessoires de toilette, comme le coupe-ongle;

Éviter le vernis à ongles et les faux ongles;

Porter des souliers ou des sandales en tout temps dans les endroits publics;

Désinfecter les chaussures avec un produit désinfectant et de la poudre antifongique.

Shutterstock

Si vous souffrez de ce problème, vous n'êtes pas seul... Il ne vous reste plus qu'à vous soigner, et ce, rapidement!