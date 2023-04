Si vous rêvez d'adopter un chien, mais que vous ou autre membre de la famille avez tendance à avoir des réactions allergiques au contact d'un animal de compagnie, tournez-vous vers l'une de ces 10 races dites hypoallergéniques.

A priori, il faut savoir qu'aucune chien n'est est 100 % hypoallergénique. Toutefois, certaines races produisent moins d'agents allergènes qui sont à l'origine des réactions tels que le picotement des yeux et les éternuements, et ce, en raison de leurs caractéristiques naturelles.

Par définition, ces races de chiens qu'on dit hypoallergéniques seraient donc, par définition, moins allergisantes donc parfaites pour les gens qui réagissent au contact de pitou.

Il n'est pas impossible d'avoir des réactions, mais normalement les poils, les cellules mortes de peau et leur salive devraient poser beaucoup moins de problèmes.

10 races de chiens hypoallergéniques

1. Le Caniche

Si vous voulez adopter un chien intelligent et actif, choisissez le caniche. Reconnue pour son élégance, cette race perd peu de poils et de cellules mortes. Ainsi, sous son manteau dense et bouclé, le caniche produit très peu d'agents allergènes. Trois qualité qui feront le plus grand bonheur des personnes allergiques aux poils de chien.

Autre avantage notable de cette race : elle ne connait pas de mue saisonnière. Sachez par contre qu'il est hyper important de l'emmener chez le toiletteur plusieurs fois par an afin de prendre soin de ce poil soyeux.

Shutterstock

2. Le Bichon maltais

Ce chien est un excellent animal de compagnie. Il peut facilement vivre jusqu'à 15 ans. Particulièrement adapté aux personnes allergiques puisque sa peau produit très peu de cellules mortes, le Bichon maltais est sociable, affectueux, plein d'énergie et très intelligent. Même s’il est parfois têtu, il répond bien à l’entraînement basé sur les récompenses.

De plus, il ne salive presque pas (la salive des chiens peut également contenir des allergènes responsables du déclenchement des allergies au chien). Notez cependant que son pelage demande beaucoup d'entretien et un brossage quasi quotidien et plusieurs visites chez le toiletteur tous les ans.

Courtoisie trusens.com

3. Le Chien d'eau portugais

Le chien d’eau portugais est parfait pour les familles actives, lui qui est un excellente nageur. Règle générale, cette race est aventureuse et athlétique.

Sa fourrure douce, épaisse, qui ne perd pas ses poils, est ondulée ou bouclée. Elle est considérée hypoallergène, mais il est important de l’entretenir régulièrement pour qu’elle n’accroche pas d’allergènes sur son chemin.

Le caractère hypoallergénique du chien d'eau portugais a été popularisé par Barack Obama alors qu'il cherchait une race hypoallergénique, car une de ses filles était allergique.

SHUTTERSTOCK

4. Le Shih Tzu

Loyaux et enjoués, les chiens de cette petite race sont particulièrement affectueux avec les enfants. À l’origine, on les élevait pour passer leurs journées étendus dans les palais. Ce sont des animaux de compagnie formidables, que vous viviez en appartement ou dans une maison avec un grand terrain.

Les Shih Tzu ont des poils naturellement longs, ce qui entraîne moins de perte et généralement moins de production d'allergènes.

Leur pelage nécessite tout de même un brossage quotidien et les poils au-dessus de leur tête doivent être coupés court pour les garder hors de leurs yeux.

Pexels Ekam Juneja

5. Le Labradoodle

Cette race est issue du croisement entre un caniche et un Labrador. Le Labradoodle est un chien joyeux, doux et intelligent. Cette race de chien est facile à entraîner et très sportifs.

Les Labradoodles sont aussi surtout appréciés pour leurs caractéristiques hypoallergéniques les rendant adaptés aux personnes développant des allergies aux poils de chien. Ceux-ci vont perdent très peu leurs poils.

Puisqu’ils perdent tout de même ses poils (morts), vous pouvez tout de même voir apparaître des symptômes allergiques. La caractéristique hypoallergénique s’applique uniquement aux labradoodles australiens de pure race.

6. Le Kerry Blue Terrier

Chien très sociable, le Kerry Blue Terrier est capable de faire preuve d'une loyauté sans faille pour son maître.

Très amical, c'est un chien parfaitement adapté aux personnes allergiques puisque son manteau ne perd pas de poils et réduit ainsi votre exposition aux agents allergènes responsables de votre inconfort. Son poil nécessite tout de même des bains réguliers.

Courtoisie woopets.fr

7. Le Chien chinois à crête

Vous aimez l'originalité? Vous cherchez un chien hypoallergène enjoué, affectueux et entièrement dévoué à son maître? Le chien chinois à crête est probablement fait pour vous. Il est attentif à la maisonnée et s’adapte aux habitudes familiales.

Ce chien est idéal pour ceux qui souffrent de crises allergiques sévères. En effet, les poils sont presque inexistants sur cette race ce qui réduit considérablement les risques pour les personnes allergiques aux poils de chien.

Ces caractéristiques physiques rendent toutefois le chien particulièrement vulnérable aux agressions extérieures comme la pluie, le vent ou le froid. Il est donc important de bien le protéger en toutes saisons!

Courtoisie woopets.fr

8. Le Schnauzer

Reconnu pour être un chien très énergique, le Schnauzer est aussi idéal pour les personnes allergiques. Celui-ci perd peu ses poils, ce qui entraîne généralement moins de symptômes d'allergie.

Veillez cependant à prendre soin de ce poil précieux avec un brossage par semaine.

Courtoisie woopets.fr

9. Le Terrier irlandais à poil doux

Le Terrier irlandais à poil doux est un chien actif, courageux, plein d'entrain et d'assurance, très affectueux, doté d'un caractère agréable et équilibré.

La particularité qui nous intéresse réside dans son poil ondulé qui ne présente pas de sous-poil. Par cette caractéristique, il perd peu de poils et la douceur du pelage empêche que celui-ci s'emmêle.

Des atouts qui vous protégeront des allergies aux chiens. Il vous demandera (ou pas) seulement d'effectuer un brossage bi-hebdomadaire pour garder son poil en excellent état.

Courtoisie woopets.fr

10. Le Bichon frisé

Les bichons ont des poils soyeux qui poussent constamment et ils ne les perdent pas. Cette race a besoin de brossages réguliers, de bains mensuels et de toilettages (avec coupe) fréquents.

Sur le plan de la personnalité, les bichons s’adaptent à la vie de famille, et s’entendent bien avec les autres chiens et avec les enfants. C’est pour cette raison que le bichon frisé est l’une des meilleures races de chien hypoallergéniques pour les jeunes familles. Alertes, confiants et curieux, ils ont un caractère ludique et heureux.

SHUTTERSTOCK

Il ne vous reste plus qu'à obtenir un consensus dans la famille afin de vouloir adopter l'une de ces races hypoallergéniques.