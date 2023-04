Voici 10 utilisations ingénieuses du bicarbonate de soude au jardin

Allié incontesté en cuisine et pour le grand ménage, le bicarbonate de soude ajoute encore une corde à son arc, cette fois-ci au jardin. Voici 10 utilisations ingénieuses et méconnues de cet ingrédient économique, non toxique et biodégradable qu'on a toujours sous la main.

Le bicarbonate de soude n'a plus besoin de présentation. Présent dans pratiquement toutes les maisons, le bon vieux soda deviendra vite votre allié au jardin, s'il ne l'est pas déjà.

Il vous permet de faire des économies et de remplacer certains autres produits que vous aviez l'habitude d'acheter. Insecticide, fongicide ou produit nettoyant sont autant de vertus possibles lorsqu'on combine le bicarbonate de soude à d'autres ingrédients de base que vous avez à la maison.

10 utilisations du bicarbonate de soude au jardin

1. Éloigner les insectes

Le bicarbonate de soude vous aidera à vous débarrasser des bestioles qui veulent élire domicile dans votre jardin. Troquez les pesticides chimiques et optez désormais pour cette petite poudre blanche beaucoup plus écologique.

Il suffit de mélanger un litre d'eau, une cuillère à soupe d'huile d'olive, deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et quelques gouttes de savon dans un vaporisateur. Appliquez cette raison maison dans votre jardin à tous les trois jours et dites adieu aux insectes nuisibles.

2. Améliorer le goût des récoltes au potager

Les fervents du jardinage comestible biologique adopteront certainement ce truc. Envie de cultiver des légumes sains et plus savoureux? Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude sur votre terreau.

Ainsi, vos tomates, par exemple, pousseront dans un sol moins acide. Le résultat : des récoltes plus juteuses et plus sucrées. Vous nous remercierez plus tard!

3. En finir avec les vers

Les vers du chou peuvent être un problème difficile et récurrent dans le potager. Ceux-ci peuvent même aller jusqu'à empêcher une plante potagère d'être cultivée sainement.

Quoi faire pour les éliminer? Prenez une part égale de farine et de bicarbonate de soude et saupoudrez délicatement le mélange sur vos plantes. Vous ne devriez pas revoir de vers de sitôt!

4. Se débarrasser des champignons et des moisissures

Reconnu pour sa qualité fongicide, le bicarbonate de soude permet de venir à bout de la fameuse moisissure.

Il suffit de vaporiser de l'eau additionnée à du soda sur les zones infectées, sur les plantes par exemple.

5. Essuyer les feuilles des plantes

Si vous n'avez jamais essayé de chouchouter vos plantes d'intérieur ou d'extérieur avec du bicarbonate de soude, faites-en l'essai! Un mélange d'eau et de bicarbonate de soude ravivra les feuilles des plantes.

Ce simple duo d'ingrédients combinés donne un aspect sain et brillant à vos plantes préférées.

6. Accroître la durée de vie des fleurs coupées

L'un des plaisirs de jardiner est de créer des bouquets avec les fleurs qui poussent dans la cour. Prolongez ce plaisir estival avec ce truc.

Après les avoir cueillies dans les plates-bandes, améliorez leur apparence et étirez leur durée de vie en les déposant dans un vase d'eau additionnée à une pincée de sel et de bicarbonate de soude.

7. Se débarrasser des fourmis

Si vous n'en pouvez plus de voir des fourmis dans la cour, tournez-vous vers le bicarbonate de soude. Mélange 5 cuillères à café de bicarbonate de soude avec 5 cuillères à café de sucre à glacer et une cuillère à soupe d'eau.

Localisez les nids de fourmis et versez ce mélange dessus. Vous devriez remarquer les résultats après quelques heures, voire jours.

8. Éliminer les mauvaises herbes

Il suffit d'une mince craque sur le pavé ou sur une allée pour qu'une mauvaise herbe fasse son apparition. Dès que vous voyez une pousse, humidifiez la zone avec une pâte épaisse faite à base de bicarbonate de soude.

Finissez-en avec les mauvaises herbes sans devoir recourir aux insecticides nocifs pour l'environnement.

9. Arroser les fleurs

Il est recommandé d'ajouter un peu de bicarbonate de soude dans l'arrosoir lorsque vient le temps d'abreuvoir les fleurs au jardin.

Vous remarquerez que vos annuelles et vos vivaces seront brillantes et plus saines. Oserez-vous intégrer ce truc à votre routine d'arrosage matinale?

10. Nettoyer les meubles de jardin

Le bicarbonate de soude est fort utile pour nettoyer la maison, de la cuisine à la salle de bain. Il l'est tout autant pour nettoyer l'ameublement extérieur et les objets décoratifs sur la terrasse.

Appliquez un peu de soda sur des pots noircis par la saleté hivernale, puis prenez une guénille humide pour essuyer l'excédent. Vous ramenerez les articles du balcon comme neufs!