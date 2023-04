Comment la périménopause et la ménopause peuvent-elles vous affecter ?

Les symptômes de la ménopause arrivent sans crier gare et annoncent le début d’une étape importante dans la vie d’une femme. Afin de mieux vivre cette phase, il est essentiel de savoir reconnaître les symptômes.

Apparaissant vers l’âge moyen de 51 ans, on parle de ménopause lorsque vos règles ont complètement cessé depuis au moins 12 mois. Outre l’absence de menstruations, cette phase implique toute une série d’effets sur le corps parfois inconfortables, alors que d’autres peuvent passer totalement inaperçus.

La ménopause s’étire généralement sur 7 ans (parfois plus !) et se décline en différentes étapes, soit la périménopause, première phase caractérisée par des menstruations irrégulières et le début des fluctuations hormonales, la ménopause et finalement, la postménopause, qui indique que la ménopause est terminée et les changements sont permanents.

À la source de ces effets physiologiques se trouvent des fluctuations hormonales, soit une diminution de la production d’estrogène et de progestérone qui ont plusieurs conséquences sur le fonctionnement du corps de la femme.

Voici 4 impacts que peuvent avoir la périménopause et la ménopause sur votre santé :

1. Le vieillissement cutané

Les changements hormonaux engendrés par la ménopause peuvent affecter la biologie et les fonctions de votre peau, ce qui peut intensifier les signes du vieillissement de la peau tels que la perte de fermeté, le manque d’éclat, les rides, la sécheresse et les taches brunes.

« En périménopause, on est en prévention de la peau avant que de trop grands déséquilibres se manifestent. Ensuite, avec la baisse progressive des hormones de la périménopause, d’autres manifestations s’installent comme la sécheresse de la peau et des muqueuses, la rosacée ou la couperose », précise Dre Desautels, omnipraticienne et spécialiste en hormonothérapie.

Heureusement, une routine de soins adaptés à cette étape de la vie peut pallier ces effets sur la peau. Par exemple, la gamme Neovadiol de Vichy Laboratoires offre des routines complètes de soins ciblés pour la périménopause et la postménopause, et les produits sont testés sous contrôle dermatologique, en plus de convenir aux peaux sensibles.

Parmi ces produits clés, le Neovadiol Meno 5 Bi-Sérum est un soin phare qui permet de réactiver les 5 mécanismes clés de la peau à la ménopause (fermeté, éclat, rides, sécheresse et taches). Combiné au soin de jour et de nuit de la gamme Neovadiol, vous n'aurez plus à vous soucier des symptômes de la ménopause sur la peau.

En prime, la marque recommandée par plus de 50 000 dermatologues à travers le monde* vient tout juste de lancer un soin multi-correcteur pour les yeux et les lèvres, qui complète à merveille l’éventail des produits de la gamme Neovadiol.

2. Les bouffées de chaleur

La baisse de la production d’estrogène par les ovaires est responsable d’un effet physiologique bien connu de la ménopause : les bouffées de chaleur. Ces dernières peuvent survenir à tout moment, jour et nuit, et se caractérisent par une soudaine hausse de température et de sueur. Bien qu’elles soient sans danger, les bouffées de chaleur peuvent affecter le sommeil et la vie au quotidien.

Diminuer sa consommation de caféine et de breuvages chauds peut aider à modérer les épisodes de bouffées de chaleur. Il est aussi recommandé de porter des vêtements plus légers et de privilégier les matières fines comme le lin et le coton afin de laisser la peau respirer.

Finalement, pour apaiser les chaleurs nocturnes, essayez la crème de nuit effet frais de Neovadiol pour la périménopause, qui est cliniquement prouvée pour réduire la température du corps de -2,7 °C.

3. Les changements capillaires

Tout comme pour la peau qui perd en hydratation et en élasticité, le cuir chevelu se voit aussi affecté par les variations hormonales. Plusieurs femmes ménopausées remarquent un changement dans la texture de leurs cheveux, en plus de noter une perte ou un affinement de la chevelure.

Il existe des produits tout indiqués pour remédier à la situation. La gamme Dercos de Vichy Laboratoires propose une variété de soins pour cheveux affinés et affaiblis, qui permettent de les densifier, réparer et fortifier afin de retrouver une chevelure d’apparence saine et ainsi limiter la perte de cheveux.

4. Les sautes d’humeur

Le manque d’œstrogène provoque aussi chez la femme des troubles de l’humeur, qui peuvent être accentués par le manque de sommeil causé par les bouffées de chaleur. De plus, les changements physiologiques et les symptômes de la ménopause rendent parfois le quotidien plus lourd, ce qui peut affecter les femmes ménopausées et les faire valser entre la tristesse, la joie et l’irritabilité.

Faire de l’exercice, prendre l’air le plus souvent possible et bien s’alimenter peuvent contribuer à une meilleure humeur générale. Dans le cas où vous ressentiriez beaucoup de tristesse ou perceviez des signes de dépression, il est recommandé d’en parler à votre médecin.

