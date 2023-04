TOP 5 des meilleures applications pour suivre son cycle menstruel

Vous aimeriez savoir quand tomberont vos prochaines menstruations ou connaître le moment dans le mois où vous ovulerez? Pour vous aider à mieux suivre votre cycle menstruel, voici les 5 meilleures applications mobiles dont vous ne pourrez plus vous passer bientôt.

1. Flo Period Tracker

Plus de 230 millions de personnes à travers le monde utilisent Flo comme application de suivi de l’ovulation et des règles et comme calendrier de fertilité et assistant de grossesse.

Flo Period Tracker vous invite en premier lieu à indiquer si vous l’avez téléchargé pour tomber enceinte ou suivre le déroulement de notre cycle menstruel.

Le gros avantage de Flo réside dans la possibilité de générer des graphiques à partir de nombreuses informations accumulées au fil des mois. Au choix, vous pourrez ainsi modéliser la durée de votre cycle, dresser l’analyse de vos symptômes, observer l’évolution de votre poids, de votre sommeil, de votre activité physique ou bien votre consommation d’eau.

Si vous souhaitez en savoir plus sur votre corps et la façon dont votre cycle influence votre humeur tout comme votre niveau d’énergie, le suivi de vos règles et de votre ovulation est un bon point de départ.

Courtoisie Flo

Vous pouvez télécharger Flo sur iOS ou Android.

2. Clue

Voici notre coup de coeur parmi ce TOP 5! Si vous deviez en choisir qu'une seule, ce devrait être celle-ci. Ludique et gratuite, Clue est une application qui a pour mission de renseigner les femmes sur leur cycle.

Après avoir téléchargé l’application, il vous suffit de répondre à quelques questions concernant votre profil et vos menstruations : votre âge, votre taille, votre méthode de contraception, etc. Au total, ce sont 30 catégories de suivi qui vous permettant de comprendre les symptômes physiques et émotionnels ressentis. Émotions, douleurs, peau, contraception, et même cheveux : à chaque catégorie correspond plusieurs vignettes, à cocher en fonction de votre situation.

En cas de retard de règles, Clue vous envoie des rappels et vous permet d’analyser votre diagramme. À la fois design, pratique et facile d’utilisation, l'application mobile vous offre de nombreux conseils de santé afin de prendre soin de vous et de votre corps.

Courtoisie 01net.com

Vous pouvez télécharger Clue sur iOS ou Android.

3. Glow

En plus de suivre votre cycle menstruel, Glow intègre votre partenaire dans sa globalité avec une catégorie spécifique « male user ». Elle différencie, notamment, les femmes qui souhaitent concevoir un enfant pour impliquer le partenaire dans ce projet de couple.

Glow vous permet de suivre votre cycle et bénéficier de conseils personnalisés sur l'élaboration de repas équilibrés ou comment réduire votre anxiété, le tout sous la forme d'agenda.

Idéal aussi pour les jeunes femmes en quête d’informations sur le fonctionnement de leur corps et leur cycle menstruel, Glow est toutefois disponible uniquement en anglais.

Courtoisie Glow

Vous pouvez télécharger Glow sur iOS ou Android.

4. Eve

Destinée aux jeunes personnes menstruées, l'application Eve est parfaite pour le suivi des règles de nos jeunes femmes qui sont très souvent irrégulières à cette période de la vie. Mais aussi la découverte de la sexualité, et les questions qu'elle peut soulever.

L’objectif étant de mieux vivre vos menstruations grâce à de nombreux articles et conseils de santé disponibles en ligne. Règles, méthode de contraception, SPM ou fécondation, Eve est l’application à télécharger pour se sentir bien dans son corps.

Voilà une appli millennial-friendly qu’on ne peut que vous recommander!

Courtoisie Apple Store

Vous pouvez télécharger Eve sur iOS ou Android.

5. Mon Calendrier Cycle Menstruel

Sur cette application, vous pouvez visualiser via un calendrier la durée de vos règles, le moment où vous les aurez, vos jours d’ovulation et de fertilité, etc. Comme pour toutes les autres applications, vous pouvez renseigner vos symptômes et vos humeurs.

L’application vous explique toujours où vous vous situez dans le cycle. L’application propose aussi des rappels pour vos règles et la contraception, notamment.

Courtoisie App Store

Vous pouvez télécharger My Cycle Period sur iOS ou Android.

Ces applications vous aideront certainement dans la compréhension de votre corps. Pour que cela fonctionne efficacement, n'oubliez pas d'indiquer vos symptômes ainsi que les véritables dates de vos règles.

Il ne vous reste plus qu'à choisir celle pour laquelle vous flancherez!