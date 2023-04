Entrevue

Debbie Lynch-White explore l'amour sous tous ses angles

La notion de couple a beaucoup changé au cours des dernières années. De termes comme polyamour, couple ouvert et trouple ont fait leur apparition dans notre vocabulaire. La comédienne et animatrice Debbie Lynch White s’est intéressée au phénomène dans le cadre d’une émission intitulé Amour Libre sur Moi et Cie. Debbie nous en parle et on en profite évidemment pour prendre de ses nouvelles et s’informer de ses autres projets.

La suite de l'émission: