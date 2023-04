Voici comment faire votre propre insecticide maison

Vous avez horreur des insectes et avez des sueurs froides à la simple idée d'en voir dans la cuisine ou sur la terrasse? Il est pourtant hyper facile de les éliminer avec un bon insecticide maison. Voici les meilleures recettes pour fabriquer vos insecticides naturels et écologiques et dites adieu pour de bon aux petits indésirables.

Si vous avez l'habitude de dépenser plusieurs dizaines de dollars chaque année en produits insecticides, cet article est pour vous. Si certains insectes jouent un rôle primordial dans les écosystèmes, d'autres sont plutôt nuisibles...

Que ce soit pour évincer les fourmis qui entrent massivement par la porte patio en été ou pour chasser les pucerons qui s'attaquent à vos plantes sur le balcon, toutes les raisons sont bonnes de vouloir recourir aux insecticides.

Les nombreux produits chimiques vendus en grandes surfaces sont habituellement très efficaces. Toutefois, ils renferment des ingrédients chimiques qui peuvent rendre les espaces moins sécuritaires pour les enfants et les animaux, notamment.

De plus, si vous vous souciez de votre empreinte écologique, il y a fort à parier qu'une alternative plus verte s'avèrera une excellente option pour parvenir à vos fins.

Recette d'insecticide maison écologique et économique

En effet, il existe des solutions plus naturelles et respectueuses de l'environnement pour s'attaquer aux insectes, mais aussi aux araignées, aux tiques et aux limaces. Lesquelles? Il suffit de confectionner soi-même son répulsif à l'aide de quelques ingrédients simples qu'on a déjà à la maison la plupart du temps.

1. Eau savonneuse : Diluez 15 ml de savon à vaisselle liquide dans 4 litres d'eau. Vaporisez ce mélange sur les plantes infestées d'acariens (tétranyques), d'aleurodes, de pucerons ou de thrips tous les 2 ou 3 jours et rincez les plants à l'eau avant que le feuillage ne sèche. Le savon viendra éliminer la couche de gras vitale recouvrant le corps des insectes. Cet insecticide maison s'occupera du sort de tout indésirable n'ayant pas de carapace (ex: pucerons).

2. Huile végétale et savon noir : Prenez une tasse d' huile végétale , une cuillère à soupe de savon noir et 250 ml d'eau. Chauffez l'eau à feu doux, puis ajoutez deux cuillères à thé du mélange obtenu d'huile végétale et de savon. Il ne vous reste qu'à vaporiser sur les plantes par la suite.

3. Vinaigre blanc : En plus d'être écologique et économique, le vinaigre blanc agit efficacement contre les pucerons et les fourmis. Mélangez l'équivalent d'un dixième de vinaigre blanc dans environ 9 litres d'eau.

4. Bicarbonate de soude : Il empêche le développement des champignons au jardin. Il vous faudra : 1 litre d'eau, 5 ml de bicarbonate de soude et 5 ml de savon de Marseille liquide . Mélangez le tout dans une eau tiède et versez dans un pulvérisateur pour l'appliquer à l'endroit désiré.

5. Ail : Macérez 50 à 75 g d'ail dans 4 litres d'eau pendant 12 heures. Filtrez et ajoutez 4 ml d'alcool avant de vaporiser comme insecticide.

Pexels Sasha Kim

Quelques mises en garde à appliquer

En conclusion, demeurez très prudents lors de la préparation, la manipulation, l'utilisation et l'entrepose de tout pesticide, incluant les pesticides maison.

Certains produits peuvent être dangereux, même s'ils sont naturels. Protégez-vous en portant des gants, des lunettes et des vêtements longs.

De préférence, lorsque vous préparez, appliquez et entreposez les pesticides maison, utilisez des instruments (contenants, vaporisateurs, etc.) réservés uniquement à cette fin.

Pexels Anna Shvets

Pour éviter tout incident bête, identifiez bien les contenants dans lesquels vous conservez les pesticides maison et gardez-les hors de la portée des enfants.

Avant de traiter toute une plante, faites un essai sur quelques feuilles et attendez de 24 à 48 heures pour observer s'il y a des symptômes de phytotoxicité (décoloration, taches, flétrissement, dessèchement, chute des feuilles, etc.). Si c'est le cas, de grâce ne traitez pas la plante.

Évitez de faire le traitement par temps venteux, en plein soleil, en période de canicule ou de sécheresse. Ces pesticides maison ne sont pas sélectifs et peuvent tuer autant les organismes utiles que nuisibles.