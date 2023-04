Voici comment l'arrivée du Soleil en Taureau pourrait vous affecter

Le Soleil entre dans le signe du Taureau dans la nuit du 20 au 21 avril, à 4h13 (heure de l'Est). Après une période d'intensité et de mouvance, l'énergie du Taureau risque de calmer le jeu et... de calmer les esprits écervelés!

Chaque année, c'est la même chose : la nouvelle année astrale débute sur des chapeaux de roue avec l'énergie du Bélier puis, elle parvient à trouver ses repères avec l'arrivée du Taureau. D'importants transits sont attendus durant la saison du Taureau et voici comment cela pourrait vous affecter.

Dates importantes à retenir durant la saison du Taureau :

1. Le 21 avril 2023, le Soleil entre en Taureau.

Lorsque le Soleil quitte un signe astrologique pour entrer dans un autre, c'est tout le zodiaque qui s'en voit affecté. Le Soleil, qui était en Bélier durant les quatre dernières semaines, diffusait une énergie vive et spontanée. Tout dans l'air nous poussait à passer à l'action rapidement, à nous lancer dans le vide, à prendre des décisions sans réfléchir. Maintenant que le Soleil est en Taureau, l'énergie sera plus stable et posée. La période qui se prépare sera plus propice à la réflexion, à l'observation et à l'attente. Le Soleil en Taureau nous donnera le temps et l'espace nécessaires pour poser les assises d'un projet ou d'une idée.

2. Le 21 avril 2023, la planète Mercure rétrograde en Taureau.

Mercure sera en rétrograde durant la saison du Taureau, entre le 21 avril et le 14 mai. Lorsque cette planète rétrograde, c'est tout le zodiaque qui est touché, car elle intercepte la technologie, nuit aux relations interpersonnelles et compromet les ententes ou les contrats. Cette période demande plus de vigilance, de patience et tact. Ça tombe bien! L'énergie du Taureau, plus posé et pragmatique, permettra de limiter les dégâts causés par la rétrograde de Mercure.

3. Le 5 mai 2023, la pleine lune sera en Scorpion.

La pleine lune du 5 mai 2023 sera combinée à une éclipse, ce qui risque d'accentuer l'énergie, déjà dense. Puisque la pleine lune sera dans le signe du Scorpion, un signe d'eau, les émotions seront à vif. Cette période risque d'être particulièrement éprouvante pour les signes astrologiques qui ont du mal à composer avec leur monde émotionnel. Bien qu'elle puisse être difficile à traverser, cette période permettra de relâcher des tensions et des émotions accumulées.

4. Le 16 mai 2023, la planète Jupiter entre en Taureau.

L'entrée de la planète Jupiter en Taureau est un événement marquant de 2023, surtout pour les signes fixes, comme le Taureau, la Vierge et le Capricorne, qui entreront dans une période prospère et positive. Pour la première fois en douze ans, Jupiter entrera en Taureau le 16 mai pour y rester jusqu'au 25 mai 2024. Pour les autres signes astrologiques, l'énergie du Taureau leur permettra d'accéder à plus de stabilité, de revenir à l'essentiel et de s'ancrer dans l'instant présent.