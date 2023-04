11 idées pour attirer les oiseaux dans sa cour

Une cour vivante est une cour qui attire les oiseaux! De la nourriture et de l'eau, un abri pour se réfugier et des accessoires attrayants suffisent à créer un petit havre de paix pour attirer différentes espèces d'oiseaux dans sa cour extérieure.

En créant un espace dédié aux oiseaux dans la cour arrière, vous contribuez à l'amélioration de la biodiversité de votre région et à l'amélioration de votre bien-être. Les oiseaux sont source de vie. Leur habileté à chanter et à danser offre un environnement paisible où il fait bon vivre. En plus d'embellir vos vies, les oiseaux sont des pollinisateurs, qui contribuent à la production des fruits et des légumes du jardin. Ces prédateurs naturels arrivent aussi à contrôler la prolifération d'insectes nuisibles et ainsi, à maintenir l'équilibre de la nature.

Comment attirer les oiseaux dans sa cour extérieure ?

Les oiseaux n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux. Ils ont besoin d'un environnement accueillant, qui dispose de nourriture et d'eau. Ils recherchent aussi un endroit sécuritaire où être à l'abri. Astucieuses, mais simples, ces idées vous permettront de les attirer dans votre cour, plutôt que dans celle du voisin.

Installez une mangeoire pour oiseaux

C'est la loi de la nature : pour survivre, les oiseaux ont besoin de nourriture. Les mangeoires sont un excellent moyen de fournir de la nourriture aux oiseaux. Il existe une variété de mangeoires sur le marché, allant des mangeoires simples en tube aux mangeoires plus sophistiquées en forme de maison. Assurez-vous de choisir une mangeoire adaptée aux types d'oiseaux que vous souhaitez attirer.

1. Mangeoire à oiseaux pour l'extérieur

Cette mangeoire permet d'attirer parmi les plus belles espèces d'oiseaux, soit les cardinaux, les pinsons et les mésanges. Elle est munie d'un plateau amovible, pour faciliter le remplissage, et de trois ventouses, pour assurer la stabilité.

ACHETEZ

2. Maison à oiseaux pour l'extérieur

Cette mangeoire est munie de trois compartiments afin d'attirer différentes espèces d'oiseaux dans la cour extérieure. Elle est aussi munie de trous drainant, ce qui permet de conserver la nourriture fraîche, à l'abri de l'humidité.

ACHETEZ

3. Mangeoire de fenêtre pour oiseaux

Puisqu'elle est munie de quatre ventouses résistantes, cette mangeoire à oiseaux peut être fixée directement à l'une des fenêtres de la maison. Cette mangeoire permet d'initier les enfants à l'ornithologie puisqu'ils peuvent les observer de près.

ACHETEZ

Plantez des arbustes et des plantes à fruits

Les arbustes et les plantes qui produisent des fruits et des baies sont une source de nourriture naturelle pour les oiseaux. En plantant certaines sortes d'arbres, vous vous assurez d'attirer les oiseaux au printemps, qui prendront l'habitude de venir vous visiter, soit pour s'y nourrir, soit pour s'y loger ou s'y reproduire.

4. Le sureau noir

Le sureau noir est un arbuste qui produit des fleurs blanches et des baies noires en été. Les baies sont riches en nutriments et attirent une grande variété d'oiseaux, tels que les grives, les merles et les moqueurs. Les fleurs du sureau sont également populaires auprès des colibris et des papillons.

5. Le chèvrefeuille

Le chèvrefeuille est une plante grimpante qui produit de belles fleurs odorantes en été. Les fleurs attirent les papillons et les colibris, tandis que les baies rouges produites en automne attirent les oiseaux comme les grives et les merles.

6. Le pin

Les arbres de pin sont souvent utilisés comme abris pour les oiseaux en hiver, mais ils peuvent également fournir une source de nourriture pour les oiseaux. Les cônes de pin contiennent des graines riches en nutriments, qui sont souvent mangées par les pinsons, les mésanges et les sittelles.

Assurez-vous d'avoir une source d'eau

Les oiseaux sont attirés par l'eau fraîche et propre, surtout pendant les périodes chaudes de l'été. Un bain, conçu spécifiquement pour les oiseaux, ou un petit étang artificiel peut être un moyen simple d'attirer les oiseaux dans votre cour extérieure.

7. Bain d'oiseaux

Ce joli bain sur pied permet d'attirer les oiseaux chez soi. Assurez-vous de leur fournir de l'eau fraîche et de retirer les débris qui pourraient s'accumuler au cours de la journée. Les oiseaux viendront se baigner et s'abreuver en permanence.

ACHETEZ

8. Bain d'oiseaux à suspendre

Muni de trois chaînes robustes, ce bain d'oiseaux peut être suspendu sur une branche d'arbre. En plus d'attirer les oiseaux de façon naturelle, ce bain est assez profond pour leur permettre de se baigner librement.

ACHETEZ

Ajoutez des décorations d'oiseaux

Les décorations d'oiseaux, comme les statues et les sculptures, peuvent ajouter une touche de fantaisie à votre cour, tout en attirant les oiseaux. Prêtez attention aux couleurs que vous choisissez pour vos décorations : les oiseaux sont attirés par le rouge et le noir, principalement.

9. Décoration d'arbre

Cette jolie statue de jardin peut être suspendue à un arbre. Elle est fabriquée en résine de haute qualité, un matériel respectueux de l'environnement et durable. Cette décoration possède des accents de couleur rouge, ce qui permet d'attirer l'oeil des oiseaux.

ACHETEZ

10. Sculpture d'art d'oiseau en acier pour extérieur

SI vous êtes à la recherche d'une décoration originale pour embellir votre jardin, essayez cette jolie sculpture d'art en forme d'oiseau. Cette décoration est fabriquée en métal, ce qui la rend résistante aux intempéries.

ACHETEZ

11. Décoration de jardin cardinal en métal

Puisque le rouge est la couleur favorite des oiseaux, ce cardinal décoratif va, immédiatement, attirer les oiseaux dans votre cour.

ACHETEZ

Évitez les produits chimiques

Les produits chimiques tels que les pesticides et les herbicides peuvent être nocifs pour les oiseaux et pour l'environnement en général. Essayez d'utiliser des méthodes naturelles pour lutter contre les insectes nuisibles et les mauvaises herbes.