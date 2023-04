Voici où emmener votre maman pour vivre un moment magique avec elle à la fête des Mères

La fête des Mères est une occasion bien choisie pour passer un moment de qualité avec elle. Qu'il s'agisse de votre mère, votre belle-mère, votre grand-mère ou celle qui vous a aimé comme une mère, faites en sorte qu'elle se sente spéciale. Voici où emmener votre mère pour vivre un moment magique en sa compagnie!

Avec la routine, les obligations et les responsabilités du quotidien, il est parfois difficile de s'arrêter pour passer du temps avec ceux qui comptent. À l'occasion de la fête des Mères, pourquoi ne pas lui offrir quelque chose qui n'a pas de prix, du temps pour elle?

Strøm spa nordique

Le spa est un endroit paisible et agréable, où il est possible de se retrouver pour passer du temps de qualité. Avec ses quatre adresses, à Mont-Saint-Hilaire, à l'Île-des-Soeurs, à Sherbrooke et dans le Vieux-Québec, le Strøm Spa reçoit les mamans qui habitent aux quatre coins de la province.

Strøm spa nordique

Parce que le Strøm Spa a compris l'importance de prendre soin l'une de l'autre, l'établissement propose des forfaits uniques pour la fête des Mères. Tous les forfaits comprennent un accès à l'expérience thermale. En plus de relaxer dans les bains, vous pouvez maximiser l'expérience mère et fille avec un massage Strøm, un léger goûter et un cocktail floral.

Strøm spa nordique

Pour celles qui préfèrent se dorloter dans le confort de leur maison, le Strøm Spa offre 15% de rabais sur les ensembles-cadeaux de la fête des Mères et 20% de rabais sur la gamme de produits BORÉAL, qui comprend notamment une eau florale de rose de Damas, un exfoliant au sel de mer et des huiles essentielles.

Des cartes cadeaux, pouvant être utilisées dans les quatre établissements, sont aussi offertes pour la fête des Mères.