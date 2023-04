Ce n’est pas parce qu’ils vont mourir que les animaux ne méritent pas d’être protégés

Vous êtes un amoureux des animaux? La SPCA de Montréal aussi. L'organisme lance la campagne «Ce n’est pas parce qu’ils vont mourir qu’ils ne méritent pas d’être protégés».

Selon un récent sondage Léger, 92 % des Québécois et Québécoises croient qu’une loi ou un règlement devrait encadrer la manière dont les animaux destinés à la consommation peuvent être traités dans les élevages du Québec.

Un manifeste publié cette semaine par la SPCA de Montréal, et signé par plus d’une trentaine de personnalités publiques, demande que les conditions de vie des animaux élevés pour la consommation soient réglementées au Québec, comme c’est le cas dans de nombreux pays à travers le monde.

Stéphanie Boulay, Christiane Charette, Françoise David, Xavier Dolan, Marina Orsini, Michel Rivard, Patrick Sénécal, Julie Snyder et Mara Tremblay, ainsi que plusieurs scientifiques et chercheurs de renom, ont notamment répondu à l’appel de la SPCA.

La protection animale au Québec

En 2015, une nouvelle disposition a été ajoutée au Code civil du Québec reconnaissant enfin aux animaux le statut d’êtres sensibles. Dans le même élan, une nouvelle loi a été adoptée : la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal. La SPCA de Montréal et les amoureux des animaux du Québec avaient célébré cette grande victoire!

Pourtant, à ce jour, les cochons, vaches, poules et autres animaux élevés pour la consommation demeurent systématiquement exclus des principales protections qu’offre cette loi.

« Malgré l’adoption d’un nouveau cadre juridique censé protéger tous les animaux, ceux d’entre eux qui sont destinés à la consommation demeurent systématiquement exclus des principales protections qu’offre la loi », explique Me Sophie Gaillard, directrice générale par intérim de la SPCA de Montréal et directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques de l’organisme.

« C’est pourquoi il est tout à fait légal, et même pratique courante, de castrer un porcelet sans anesthésie, alors que le même geste posé à l’égard d’un chien ou d’un chat serait passible d’une condamnation et même d’une peine d’emprisonnement. »

La SPCA de Montréal, l'ami de tous les animaux

Chaque jour, la SPCA de Montréal accueille des chats, des chiens et des lapins. Mais, l'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des animaux de la ferme, tels que des poules et des cochons. Consultez régulièrement le site de la SPCA de Montréal pour découvrir les nouveaux animaux et, éventuellement, leur offrir une nouvelle vie!

Si vous croyez, vous aussi, qu'il est temps de faire mieux pour protéger tous les animaux au Québec, incluant les animaux d’élevage, joignez-vous au mouvement en signant le manifeste : www.signezpourlesproteger.ca